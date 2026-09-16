Tomates conservados com ramas de cenoura: o toque herbáceo que muda o sabor

Esta receita transforma tomates conservados em um acompanhamento com sabor profundo, levemente adocicado e um toque aromático diferente. O diferencial aqui é a substituição do vinagre por ácido cítrico e a adição de ramas de cenoura, o que deixa o gosto mais limpo e fresco.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Консервированные помидоры в свекольной заливке

As ramas de cenoura funcionam como um realçador natural, trazendo notas herbáceas. Já o ácido cítrico conserva os vegetais sem deixar aquele cheiro forte e cortante do vinagre tradicional.

Atenção ao cálculo: as medidas de sal, açúcar e ácido cítrico são baseadas no volume do pote, e não na quantidade de água. As proporções abaixo são para um pote de 1 litro. Se for fazer mais, basta multiplicar os ingredientes pelo número de potes.

Ingredientes (para 1 pote de 1 litro)

Tomates firmes e pequenos (aprox. 600g ou o quanto couber no pote)

2 a 3 dentes de alho

1/4 de pimenta malagueta ou dedo-de-moça (ajuste conforme sua preferência)

1 buquê de endro (dill)

4 ramos de folhas de cenoura

1/4 de folha de raiz-forte (ou couve)

1/2 colher de chá de sementes de mostarda

1 folha de louro

1 cravo-da-índia

2 colheres de chá de sal

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de ácido cítrico

Passo a passo

Preparo: Lave os tomates. Descasque o alho e a pimenta. Lave bem o endro e as folhas de cenoura, passando-os por água fervente para remover impurezas e liberar melhor o aroma. Montagem: No fundo do pote esterilizado, coloque a folha de raiz-forte, as ramas de cenoura e o endro. Adicione o alho picado e a pimenta. Preencha o restante do pote com os tomates, apertando-os levemente. Primeiro aquecimento: Despeje água quente nos potes e deixe descansar por 20 minutos. Isso aquece os tomates e permite medir a quantidade exata de líquido para a salmoura. A salmoura: Retire a água dos potes e coloque-a em uma panela. Adicione o sal, o açúcar, as sementes de mostarda, o louro e o cravo. Deixe ferver e mantenha o fogo por um minuto. Por último, adicione o ácido cítrico (cuidado: a mistura vai espumar rapidamente). Fechamento: Desligue o fogo e despeje a salmoura quente nos potes imediatamente. Feche com tampas esterilizadas. Resfriamento: Vire os potes de cabeça para baixo, embrulhe-os em um cobertor ou pano grosso e deixe esfriar completamente para garantir a vedação.

Guarde os tomates em local fresco e escuro. Para realçar o frescor dos temperos, sirva-os gelados como acompanhamento para carnes ou como aperitivo.