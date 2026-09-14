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Filé mignon suíno com maçãs caramelizadas: a combinação que realça o sabor da carne

Receitas

Filé mignon suíno é uma carne macia e de cozimento rápido, mas com sabor neutro. Para trazer profundidade ao prato, a combinação ideal são as maçãs caramelizadas. O preparo é feito em uma única frigideira, o que mantém os sucos da carne e facilita a limpeza.

Мясо
Photo: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Tempo: 45 min | Porções: 4 | Calorias: 408,58 kcal por porção

Ingredientes

Para o prato principal:

  • Filé mignon suíno: 500g
  • Maçãs (tipo Golden): 2 unidades
  • Cebola: 1 unidade
  • Farinha de trigo: 1 colher de sopa
  • Caldo de galinha: 300ml
  • Mostarda em grãos: 1 colher de sopa
  • Azeite: 2 colheres de sopa
  • Folha de louro: 1 unidade

Para o molho de cranberry:

  • Cranberries: 200g
  • Laranja: suco e raspas de 1 unidade
  • Açúcar: 2 colheres de sopa
  • Água: 50ml
  • Gengibre: 5g
  • Canela e cravo em pó: a gosto

Modo de Preparo

  1. Preparação da carne: Corte o filé em medalhões de 2 cm, transversalmente às fibras. Tempere com sal e pimenta e passe cada pedaço na farinha de trigo. Essa camada protege a carne e ajuda a engrossar o molho depois.
  2. Selagem: Aqueça o azeite em uma frigideira grande. Doure a carne de ambos os lados até criar uma crosta dourada. Retire a carne e reserve em uma tigela, guardando os sucos que soltarem.
  3. Base de vegetais: Corte a cebola em meia-lua e refogue na mesma gordura da carne por cerca de 5 minutos, até ficar macia e dourada.
  4. Caramelização: Corte as maçãs em 8 gomos (remova as sementes, mas mantenha a casca). Adicione à cebola e frite em fogo médio-alto até caramelizarem levemente.
  5. Deglaçagem: Despeje o caldo de galinha. Mexa bem, raspando o fundo da frigideira para soltar os resíduos da carne e dos vegetais, que concentram o sabor do prato.
  6. Cozimento: Volte a carne e seus sucos para a frigideira. Adicione a mostarda em grãos e a folha de louro. Deixe ferver e cozinhe por 15 a 20 minutos. Se o líquido secar rápido demais, adicione um pouco mais de água ou caldo.
  7. O molho: Em uma panela pequena, coloque as cranberries, o açúcar, o gengibre ralado, as especiarias, as raspas e o suco de laranja. Adicione a água e leve ao fogo. Cozinhe em fogo médio por 10 a 15 minutos, esmagando as frutas com uma colher para obter uma consistência homogênea.

Como servir: Disponha a carne com as maçãs no prato e cubra com o molho de cranberry quente. Acompanha bem purê de batatas ou batatas rústicas assadas.

Variações: Caso prefira, a mostarda pode ser misturada ao molho de cranberry (substituindo a canela e o cravo) em vez de ir na carne. Para simplificar, é possível cozinhar a carne, as maçãs e as cranberries juntas, ajustando o sabor com açúcar e especiarias.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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