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Receitas

Работа с мелкой морковью требует точного соблюдения температурных пауз и времени нагрева. Чтобы овощ сохранил плотность и не стал мягким, используется комбинация бланширования, шокового охлаждения и короткого воздействия кипящего маринада.

Cenoura
Photo: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Cenoura

Ингредиенты:
- Морковь (мелкая, целая): 600 г
- Яблочный уксус (6%): 300 мл
- Растительное масло: 300 мл
- Сахар: 10 г
- Соль: 3 г
- Базилик сушеный: 1 ч. л.
- Лавровый лист: 1 шт.
- Перец душистый: 5 горошин

Технология приготовления:

1. Стабилизация цвета и структуры. Очищенную морковь опускают в кипящую воду на 60 секунд. Сразу после этого овощи переносят в ледяную воду. Этот резкий перепад температур останавливает процесс приготовления внутри корнеплода и фиксирует цвет.

2. Подготовка среды. Уксус, масло, сахар, соль и специи доводят в сотейнике до кипения. Нагрев необходим для полного растворения сухих компонентов и активации эфирных масел перца и базилика.

3. Кратковременная термообработка. Бланшированную морковь помещают в кипящий маринад ровно на 2 минуты. Превышение этого времени ведет к размягчению тканей овоща; строгое соблюдение тайминга оставляет текстуру упругой.

4. Охлаждение и консервация. Овощи извлекают шумовкой и полностью охлаждают. Затем их распределяют по стерилизованным банкам, добавляют базилик и заливают остывшим маринадом.

5. Диффузия вкуса. Банки отправляют в холодильник на срок от одного месяца. В этот период происходит постепенное замещение внутренней влаги моркови смесью уксуса и масла, что меняет итоговую текстуру и вкус продукта.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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