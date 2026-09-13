Este método de preparação substitui o tradicional estender a massa e estender cada salsicha individualmente. O resultado são panquecas crocantes com massa e carne distribuídas uniformemente. O processo demora 15 minutos e requer apenas uma frigideira.
Ingredientes:
— Enchidos: 6
— Ovo: 1
— Leite: 150 ml
— Farinha de trigo: 6 colheres de sopa
— Paprika fumada: 1 colher de chá
— Sal e pimenta preta: a gosto
Modo de preparação:
1.º Preparação da massa. Bata o ovo com sal, pimenta e pimentão fumado. Adicione o leite e, aos poucos, incorpore a farinha, batendo sempre. Bata até obter uma massa homogénea. A consistência final deve ser a de uma massa de panquecas espessa.
2.º Cortando. Retire a pele às salsichas. Corte-as em rodelas com 5 a 7 mm de espessura. Esta espessura garante o aquecimento uniforme da carne no interior da massa.
3.º Misturando. Adicione as rodelas de salsicha diretamente à massa. Misture até que cada pedaço esteja completamente coberto com a massa.
4.º Preparo. Aqueça uma frigideira com óleo vegetal em lume médio. Coloque porções da massa nas panquecas com uma colher. Frite durante 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem dourados.
Dica técnica: usar lume médio é fundamental. Uma frigideira demasiado quente fará com que a massa exterior queime rapidamente, enquanto as salsichas no interior permanecerão frias. O lume médio garante que a massa cozinhe de forma uniforme e que o suco da carne aqueça por completo.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.