Povidlo de pera com cardamomo: a proporção exata de açúcar para a textura ideal

Este povidlo (geleia densa) de pera mantém o sabor natural da fruta, com um toque aromático de cardamomo e cítricos. Fica ideal como recheio de bolos, tortas ou para acompanhar panquecas e syrniki.
Ingredientes:
Passo a passo:
1. Preparo e cozimento inicial
Lave as peras e as frutas cítricas. Retire as raspas do limão e da laranja e esprema o suco (aproximadamente 70 g). Corte as peras em pedaços irregulares, coloque-as em uma panela junto com as raspas e cubra com os dois copos de água. Cozinhe com a panela tampada, em fogo baixo, por 20 a 25 minutos ou até que a fruta amoleça. Escorra a água.
2. Purê e ajuste do açúcar
Bata as peras cozidas com um mixer de mão e passe a massa por uma peneira de furos largos para garantir a textura. Adicione o suco dos cítricos. Etapa importante: pese a massa resultante. A quantidade de açúcar deve ser 70% do peso do purê (por exemplo, se você tiver 1000 g de purê, use 700 g de açúcar).
3. Redução
Misture o purê com o açúcar e cozinhe com a panela tampada, em fogo mínimo, por cerca de 40 minutos. Adicione a pimenta-da-jamaica e as sementes de cardamomo. Continue cozinhando por mais 20 minutos ou até atingir a densidade desejada.
4. Espessamento
Para evitar grumos, misture a pectina com duas colheres de sopa de açúcar antes de adicionar à panela. Despeje essa mistura na geleia quase pronta, deixe ferver e desligue o fogo imediatamente.
5. Armazenamento
Distribua a geleia ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. A textura final e o espessamento total ocorrem após 24 horas, quando a pectina estabiliza.
Rendimento final: aproximadamente 1700 g.
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