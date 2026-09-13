Povidlo de pera com cardamomo: a proporção exata de açúcar para a textura ideal

Este povidlo (geleia densa) de pera mantém o sabor natural da fruta, com um toque aromático de cardamomo e cítricos. Fica ideal como recheio de bolos, tortas ou para acompanhar panquecas e syrniki.

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Ingredientes:

Peras (maduras, mas firmes): 1200 g

Açúcar: 700 g (ou 70% do peso do purê pronto)

Limão: 1 unidade

Laranja: 1 unidade

Pectina: 1 colher de sopa

Cardamomo (sementes sem a casca): 1 colher de chá (a gosto)

Pimenta-da-jamaica: 1 colher de chá (a gosto)

Água: 2 copos

Passo a passo:

1. Preparo e cozimento inicial

Lave as peras e as frutas cítricas. Retire as raspas do limão e da laranja e esprema o suco (aproximadamente 70 g). Corte as peras em pedaços irregulares, coloque-as em uma panela junto com as raspas e cubra com os dois copos de água. Cozinhe com a panela tampada, em fogo baixo, por 20 a 25 minutos ou até que a fruta amoleça. Escorra a água.

2. Purê e ajuste do açúcar

Bata as peras cozidas com um mixer de mão e passe a massa por uma peneira de furos largos para garantir a textura. Adicione o suco dos cítricos. Etapa importante: pese a massa resultante. A quantidade de açúcar deve ser 70% do peso do purê (por exemplo, se você tiver 1000 g de purê, use 700 g de açúcar).

3. Redução

Misture o purê com o açúcar e cozinhe com a panela tampada, em fogo mínimo, por cerca de 40 minutos. Adicione a pimenta-da-jamaica e as sementes de cardamomo. Continue cozinhando por mais 20 minutos ou até atingir a densidade desejada.

4. Espessamento

Para evitar grumos, misture a pectina com duas colheres de sopa de açúcar antes de adicionar à panela. Despeje essa mistura na geleia quase pronta, deixe ferver e desligue o fogo imediatamente.

5. Armazenamento

Distribua a geleia ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. A textura final e o espessamento total ocorrem após 24 horas, quando a pectina estabiliza.

Rendimento final: aproximadamente 1700 g.