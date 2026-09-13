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Estratégias de organização para preparar um brunch para grupos grandes

Receitas

Brunch não é apenas um café da manhã tardio, mas uma oportunidade de reunir pessoas com um cardápio que mistura o doce e o salgado, o crocante e o macio. O maior desafio ao receber grupos grandes é preparar tudo sem ficar preso na cozinha, conseguindo aproveitar a companhia dos convidados.

Накрытый стол
Photo: Национальный институт рака is licensed under public domain
Накрытый стол

A estratégia para um brunch tranquilo está na organização dos métodos de cozimento: priorize pratos que possam ser assados em formas únicas (para evitar frituras constantes no fogão), opções que os próprios convidados montem no prato e itens que já fiquem prontos na geladeira.

Pratos principais: foco em texturas

Para as opções mais substanciais, escolha gratinados e assados que mantenham o calor. A base ideal combina uma estrutura densa com recheios cremosos.

  • Gratinado de ovos e croissants: leva queijo, presunto com açúcar mascavo, cebola caramelizada e espinafre. O toque final é uma cobertura de migalhas de croissant crocante sobre a massa macia de ovos.
  • Assado de ovos com biscoito e molho: ovos aerados com queijo cheddar e pedaços de biscoito, cobertos por um molho cremoso de linguiças com pimenta chilli verde.
  • Quiche de vegetais: versão clássica com legumes da estação refogados em massa podre crocante.
  • Burritos de bandeja: solução prática feita em uma única assadeira. Mistura ovos mexidos, vegetais assados com alho, queijo defumado e feijão, finalizados com molho cremoso de chipotle.
  • Migas: prato tradicional de ovos fritos com pedaços crocantes de tortilla, alho e jalapeño. Sirva com feijão preto e abacate para equilibrar a picância.

Entradas e saladas: frescor e acidez

Para contrastar com a densidade dos ovos e cremes, inclua itens ácidos e crocantes. Isso limpa o paladar e torna a refeição mais leve.

  • Salada de abacate e ovo: alternativa sem maionese, feita com abacate, suco de limão e ervas frescas. Fica melhor servida em bagels com gergelim.
  • Salada Bistro: base de folhas tenras, ervas frescas e cebola marinada com vinagrete leve.
  • Salada de frango com curry: substitui a maionese por iogurte grego e azeite, complementada com passas douradas e pistaches.

Padaria e doces: do clássico ao criativo

  • Bolo de café com cenoura: massa de cenoura ralada com cobertura de streusel de canela e calda de mel e manteiga.
  • Waffles de syrniki com romesco e queijo de cabra: waffles fofos de queijo cottage com molho picante.
  • Panquecas escandinavas: mais densas que as tradicionais, mas com bordas rendadas. Combinam bem com frutas vermelhas.
  • Panquecas de mirtilo: altas e macias, com mirtilos inteiros na massa.
  • Muffins de cenoura e abobrinha: versão com aveia e adoçantes naturais.
  • Torta de maçã e canela: massa leve com pedaços de maçã fresca e camada de açúcar crocante no topo.
  • Rolinhos de canela: massa brioche com cobertura cremosa de cream cheese.
  • Monkey Bread: sobremesa pegajosa e intensamente caramelizada.

Bebidas: a regra da variedade

Um brunch completo deve oferecer diferentes categorias de bebidas simultaneamente:

  • Energéticas: café (como iced coffee de baunilha e menta ou latte de mel com leite de aveia).
  • Funcionais: smoothies verdes ou latte de matcha com mirtilo.
  • Clássicas: suco de laranja natural.

Dica de montagem: Combine o gratinado de croissants, uma salada verde leve e o bolo de café com cenoura. Essa composição garante o equilíbrio entre salgado, ácido e doce, além de alternar texturas crocantes e macias no mesmo prato.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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