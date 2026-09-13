O tempo exato de cozimento que evita que a lula fique borrachuda

Na culinária chinesa, o tempo de cozimento da lula é o fator determinante entre uma textura delicada e a consistência borrachuda. O equilíbrio de segundos durante a cocção define a qualidade final do prato.
Esta receita foca em um método de cozimento rápido seguido de marinada.
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Tempo de descanso: 20 minutos
Valor calórico: 237,56 kcal por porção
Ingredientes
Modo de Preparo
1. Preparação
Limpe as lulas removendo a pele, as vísceras e a cartilagem interna. Lave bem as peças. Corte o gengibre em fatias finas.
2. Branqueamento
Leve a água ao ponto de fervura e adicione as fatias de gengibre. Mergulhe as lulas no líquido fervente por exatamente 1 minuto. Assim que a carne ficar branca, retire-as imediatamente e passe por água corrente fria para interromper o cozimento e preservar a elasticidade.
3. Corte
Corte a lula e o pimentão em tiras finas (estilo juliana). Rale a cenoura finamente ou corte-a manualmente em tiras. Fatie o alho em lâminas transversais finas.
4. Montagem e Marinada
Em um recipiente, misture a lula, o pimentão, a cenoura e o alho. Em outro pote, combine o óleo de girassol, o óleo de gergelim, o vinagre de arroz e o molho de soja. Despeje a mistura sobre os ingredientes, envolva bem e cubra com filme plástico. Deixe descansar na geladeira por 20 minutos para a absorção dos sabores.
Notas Técnicas
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