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O tempo exato de cozimento que evita que a lula fique borrachuda

Receitas

Na culinária chinesa, o tempo de cozimento da lula é o fator determinante entre uma textura delicada e a consistência borrachuda. O equilíbrio de segundos durante a cocção define a qualidade final do prato.

Кальмары по-сычуаньски
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кальмары по-сычуаньски

Esta receita foca em um método de cozimento rápido seguido de marinada.

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Tempo de descanso: 20 minutos
Valor calórico: 237,56 kcal por porção

Ingredientes

  • Lulas frescas: 200 g
  • Pimentão vermelho: 50 g
  • Cenoura: 50 g
  • Gengibre: 10 g
  • Alho: 1 dente
  • Óleo de girassol: 1 colher de sopa
  • Óleo de gergelim: 1 colher de chá
  • Vinagre de arroz: 1 colher de sopa
  • Molho de soja: 1 colher de sopa

Modo de Preparo

1. Preparação
Limpe as lulas removendo a pele, as vísceras e a cartilagem interna. Lave bem as peças. Corte o gengibre em fatias finas.

2. Branqueamento
Leve a água ao ponto de fervura e adicione as fatias de gengibre. Mergulhe as lulas no líquido fervente por exatamente 1 minuto. Assim que a carne ficar branca, retire-as imediatamente e passe por água corrente fria para interromper o cozimento e preservar a elasticidade.

3. Corte
Corte a lula e o pimentão em tiras finas (estilo juliana). Rale a cenoura finamente ou corte-a manualmente em tiras. Fatie o alho em lâminas transversais finas.

4. Montagem e Marinada
Em um recipiente, misture a lula, o pimentão, a cenoura e o alho. Em outro pote, combine o óleo de girassol, o óleo de gergelim, o vinagre de arroz e o molho de soja. Despeje a mistura sobre os ingredientes, envolva bem e cubra com filme plástico. Deixe descansar na geladeira por 20 minutos para a absorção dos sabores.

Notas Técnicas

  • Substituições: A cenoura e o pimentão podem ser substituídos por pepino fresco ou aipo, desde que cortados em tiras finas.
  • Ajuste de Sabor: Para adicionar picância, utilize flocos de pimenta malagueta ou pimenta de Sichuan moída. Para equilibrar a acidez, pode-se adicionar uma pequena quantidade de mel ou açúcar ao molho.
  • Matéria-prima: Além do corpo da lula, podem ser utilizados os tentáculos. Para intensificar o aroma no branqueamento, é possível adicionar vinho culinário chinês à água com gengibre.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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