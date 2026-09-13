Tarte de maçã com massa de leite: nunca experimentou uma sobremesa tão sumarenta

Результат этого десерта зависит от соотношения плотного сдобного теста и сочности яблок. Технологическая задача: распределить тесто так, чтобы каждый кусочек фрукта оказался "запечатан" в мякише.
Время приготовления: 80 минут
Выход: 8-10 порций
Ингредиенты:
Технология приготовления
1. Температурный режим масла. Растопите сливочное масло в сотейнике. Остудите его до комнатной температуры. Использование горячего масла приводит к преждевременному сворачиванию яичной массы.
2. Обработка яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины. Нарежьте мякоть ломтиками 5-7 мм. Обработайте лимонным соком: кислота препятствует окислению (потемнению) яблок при контакте с воздухом и корректирует вкус.
3. Аэрация базы. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином на высокой скорости в течение 5-7 минут. Цель — получить густую устойчивую белую пену. Объем итогового теста напрямую зависит от количества воздуха, введенного на этом этапе.
4. Замес. Просейте муку с разрыхлителем в яичную пену, добавьте корицу. Перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Введите молоко и остывшее масло тонкой струйкой до однородности структуры.
5. Формирование массы. Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте так, чтобы каждый ломтик был полностью покрыт тестом. Это условие обеспечивает равномерное пропекание фруктов.
6. Термическая обработка. Распределите массу ровным слоем по противню с пергаментом. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 60 минут при 180 °C в режиме конвекции.
Стабилизация структуры: Не нарезайте пирог сразу после духовки. Из-за высокого содержания влаги в яблоках горячий мякиш пластичен и легко деформируется. Оставьте десерт в форме на 20-30 минут для равномерного распределения влаги и закрепления текстуры.
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