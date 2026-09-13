Tarte de maçã com massa de leite: nunca experimentou uma sobremesa tão sumarenta

Результат этого десерта зависит от соотношения плотного сдобного теста и сочности яблок. Технологическая задача: распределить тесто так, чтобы каждый кусочек фрукта оказался "запечатан" в мякише.

Photo: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ strudel

Время приготовления: 80 минут

Выход: 8-10 порций

Ингредиенты:

Яблоки — 1000 г

Сливочное масло — 200 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 270 г

Молоко — 200 мл

Мука пшеничная — 300 г

Разрыхлитель — 15 г

Лимонный сок — 20 мл

Корица — 10 г

Ванилин — 1 г

Соль — 2 г

Лепестки миндаля — 150 г

Сахарная пудра — по желанию

Технология приготовления

1. Температурный режим масла. Растопите сливочное масло в сотейнике. Остудите его до комнатной температуры. Использование горячего масла приводит к преждевременному сворачиванию яичной массы.

2. Обработка яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины. Нарежьте мякоть ломтиками 5-7 мм. Обработайте лимонным соком: кислота препятствует окислению (потемнению) яблок при контакте с воздухом и корректирует вкус.

3. Аэрация базы. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином на высокой скорости в течение 5-7 минут. Цель — получить густую устойчивую белую пену. Объем итогового теста напрямую зависит от количества воздуха, введенного на этом этапе.

4. Замес. Просейте муку с разрыхлителем в яичную пену, добавьте корицу. Перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Введите молоко и остывшее масло тонкой струйкой до однородности структуры.

5. Формирование массы. Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте так, чтобы каждый ломтик был полностью покрыт тестом. Это условие обеспечивает равномерное пропекание фруктов.

6. Термическая обработка. Распределите массу ровным слоем по противню с пергаментом. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 60 минут при 180 °C в режиме конвекции.

Стабилизация структуры: Не нарезайте пирог сразу после духовки. Из-за высокого содержания влаги в яблоках горячий мякиш пластичен и легко деформируется. Оставьте десерт в форме на 20-30 минут для равномерного распределения влаги и закрепления текстуры.