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Receitas

Результат этого десерта зависит от соотношения плотного сдобного теста и сочности яблок. Технологическая задача: распределить тесто так, чтобы каждый кусочек фрукта оказался "запечатан" в мякише.

strudel
Photo: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
strudel

Время приготовления: 80 минут
Выход: 8-10 порций

Ингредиенты:

  • Яблоки — 1000 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 270 г
  • Молоко — 200 мл
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Разрыхлитель — 15 г
  • Лимонный сок — 20 мл
  • Корица — 10 г
  • Ванилин — 1 г
  • Соль — 2 г
  • Лепестки миндаля — 150 г
  • Сахарная пудра — по желанию

Технология приготовления

1. Температурный режим масла. Растопите сливочное масло в сотейнике. Остудите его до комнатной температуры. Использование горячего масла приводит к преждевременному сворачиванию яичной массы.

2. Обработка яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины. Нарежьте мякоть ломтиками 5-7 мм. Обработайте лимонным соком: кислота препятствует окислению (потемнению) яблок при контакте с воздухом и корректирует вкус.

3. Аэрация базы. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином на высокой скорости в течение 5-7 минут. Цель — получить густую устойчивую белую пену. Объем итогового теста напрямую зависит от количества воздуха, введенного на этом этапе.

4. Замес. Просейте муку с разрыхлителем в яичную пену, добавьте корицу. Перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Введите молоко и остывшее масло тонкой струйкой до однородности структуры.

5. Формирование массы. Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте так, чтобы каждый ломтик был полностью покрыт тестом. Это условие обеспечивает равномерное пропекание фруктов.

6. Термическая обработка. Распределите массу ровным слоем по противню с пергаментом. Посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 60 минут при 180 °C в режиме конвекции.

Стабилизация структуры: Не нарезайте пирог сразу после духовки. Из-за высокого содержания влаги в яблоках горячий мякиш пластичен и легко деформируется. Оставьте десерт в форме на 20-30 минут для равномерного распределения влаги и закрепления текстуры.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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