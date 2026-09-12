Os preparados tradicionais estão a perder a sua relevância: as novas tecnologias transformam vegetais comuns em obras de arte

Esta conserva combina vegetais da estação com o tempero marcante da culinária georgiana. O diferencial aqui é o uso de tomates frescos e passata, evitando a pasta de tomate industrializada, e o corte dos abobrinhas em bastões longos para que eles não desmanchem durante o cozimento. O aroma característico vem do coentro moído e do utskho-suneli (semente de feno-grego azul).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Pimentos e beringelas assados ​​​​em marinada

Informações rápidas:

• Tempo de preparo: 1 hora

• Rendimento: 10 porções

• Calorias: 240.98 kcal por porção

Ingredientes

Abobrinhas jovens: 1,5 kg

Tomates: 400 g

Cenoura: 300 g

Pimentão vermelho: 300 g

Alho: 100 g

Pimenta caiena: 1 unidade

Óleo de girassol refinado: 150 ml

Passata (ou pasta de tomate): 100 g

Açúcar: 50 g

Sal: 1 colher de sopa

Vinagre de álcool (9%): 1 colher de sopa

Utskho-suneli: a gosto

Coentro moído: a gosto

Passo a passo

Base de vegetais: Lave e corte os tomates em quatro partes. Pique o pimentão. Descasque a cenoura e o alho. Atenção: prove um pedaço pequeno da pimenta caiena antes de processar, pois a ardência varia muito entre os frutos. Remova as sementes e as membranas internas da pimenta. O molho: Passe os tomates, a cenoura, o alho, o pimentão e a pimenta caiena pelo moedor de carne ou processador. Transfira a mistura para uma panela de fundo grosso ou caldeirão. Cozimento do molho: Leve ao fogo médio. Adicione o óleo, a passata, o sal, o açúcar e o coentro. Cozinhe por 10 a 12 minutos. Prove o molho agora e ajuste o sal ou o açúcar se necessário. Preparação da abobrinha: Use frutos jovens, sem sementes formadas. Lave com uma escova e corte em bastões. Evite pedaços muito pequenos para que a conserva mantenha a textura e não vire um purê. Cozimento final: Coloque as abobrinhas no molho fervente e espere levantar fervura novamente. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por 30 a 40 minutos (o tempo varia conforme a variedade da abobrinha). Esterilização: Esterilize potes de vidro (500-700 ml) no forno, micro-ondas ou vapor. Ferva as tampas por 5 a 6 minutos. Finalização: Faltando 5 minutos para desligar o fogo, adicione o utskho-suneli e o vinagre. Distribua a mistura quente nos potes com a ajuda de um funil e feche bem. Vire os potes de cabeça para baixo e deixe esfriar naturalmente. Não é necessário envolver em cobertores.

Dicas práticas:

• Substituição: Se não encontrar passata, use pasta de tomate diluída em água até atingir a consistência de um creme fluido.

• Para quem gosta de picante: Caso a pimenta caiena não seja suficiente, adicione 1 colher de sopa de adjika seca.