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Sobremesa de pera com creme de espumante: o equilíbrio entre a fruta e a leveza do mousse

Receitas

Este doce é inspirado no zabaione italiano, aquele creme aerado de gemas e vinho. O resultado é uma sobremesa delicada, com o sabor da pera em destaque e uma doçura equilibrada.

Крем на торте
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

O ponto central do prato é o contraste: a consistência das fatias de pera cozidas no xarope contra a leveza do creme, que lembra um mousse.

Escolha dos ingredientes: Use vinhos espumantes doces ou semicolados (como o Asti Spumante). Evite o Brut, pois a acidez excessiva altera o sabor do creme. Para o Chantilly, utilize apenas creme de leite fresco com teor de gordura a partir de 33%, bem gelado.

Ingredientes (6 porções):

  • 4 peras de variedades firmes (como a Conferência ou Abate Fetel)
  • 500 ml de champanhe (doce ou semicolado)
  • 250 ml de creme de leite (33% de gordura)
  • 150 g de açúcar
  • 8 gemas de ovo
  • 12 g de gelatina incolor
  • 60 ml de água
  • 50 g de chocolate amargo

Passo a passo:

1. Base: Hidrate a gelatina na água fria por 10 minutos. Prepare as formas (taças de 200 ml ou moldes de 8 cm de diâmetro). Se for usar moldes para desenformar, forre-os com plástico filme.

2. Peras no xarope: Descasque as peras, corte-as em quatro partes e retire as sementes e as fibras centrais. Em uma panela larga, coloque as fatias, 100 g de açúcar e 250 ml do espumante. Leve ao fogo médio por cerca de 5 minutos. As frutas devem amolecer, mas continuar inteiras. Deixe esfriar no próprio xarope.

3. Creme de vinho: Bata as gemas com os 50 g de açúcar restantes e adicione 250 ml do vinho. Leve a mistura ao banho-maria, batendo com um batedor de arame (fouet) sem parar por 8 a 10 minutos. O ponto ideal é quando o creme engrossa e cai da colher em fitas grossas e contínuas.

4. Estabilização: Retire o creme do fogo e misture imediatamente a gelatina hidratada até dissolver completamente. Deixe esfriar em temperatura ambiente, mexendo de vez em quando para não criar película.

5. Montagem: Seque as peras, corte-as em fatias finas e forre o fundo das formas em camadas (2 a 3 camadas). Bata o creme de leite gelado até obter picos suaves e incorpore-o delicadamente ao creme de gemas, fazendo movimentos de baixo para cima. Despeje sobre as peras e leve à geladeira por no mínimo 5 horas (ou durante a noite).

6. Finalização: Desenforme em pratos gelados ou sirva nas taças. Rale o chocolate amargo por cima apenas na hora de servir, para evitar que o chocolate derreta com a temperatura do creme.

Dicas práticas:

  • Textura da fruta: Use apenas peras firmes. Frutas muito maduras desmancham no cozimento e viram purê, prejudicando a estrutura do doce.
  • Estabilidade do creme: Para garantir que o creme de leite monte corretamente, gele não apenas o líquido, mas também a tigela e os batedores da batedeira.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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