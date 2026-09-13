Sopa salgada? O método do arroz em gaze preserva a densidade do caldo

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Receitas

Quando o caldo do cozido ou da sopa passa do ponto no sal, adicionar água dilui a consistência e compromete a densidade do prato. O uso de batatas extras também é lento: até que elas absorvam o sódio, os demais ingredientes podem cozinhar demais e perder a estrutura. A solução técnica consiste em utilizar o arroz como filtro para extrair o excesso de sal.

Бульон в кастрюле
Photo: commons.wikimedia.org by F Ceragioli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бульон в кастрюле

Recursos para 2 litros de sopa:

  • 30g de arroz de grão curto (aprox. 2 colheres de sopa);
  • 1 saquinho de gaze ou filtro descartável.

Procedimento técnico:

1. Seleção do grão: Utilize exclusivamente arroz de grão curto. A estrutura desse grão é menos densa e possui maior teor de amido do que as variedades de grão longo, o que favorece a absorção do líquido.

2. Isolamento: Coloque o arroz dentro do saquinho de gaze e amarre firmemente. Colocar os grãos soltos na panela alteraria a transparência do caldo devido à liberação de amido, além de dificultar a remoção posterior.

3. Extração: Mergulhe o pacote no caldo fervendo. Mantenha em fogo baixo por 10 a 12 minutos.

4. Finalização: Retire o saquinho. Durante esse intervalo, ocorre a equalização da concentração de sal entre o caldo e o arroz, resultando na captura de íons de sódio pela estrutura do grão.

Observações técnicas:

A eficácia do arroz de grão curto deve-se à presença de amilopectina, um polissacarídeo que aumenta a higroscopicidade (capacidade de absorver umidade) e a troca iônica com o meio externo.

Limites do processo:

  • Tempo máximo: Não mantenha o mesmo pacote por mais de 15 minutos. Após esse período, o arroz começa a liberar amido de volta para o caldo, alterando o sabor e a viscosidade do prato.
  • Repetição: Caso o teor de sal permaneça alto, substitua o conteúdo do saquinho por uma nova porção de arroz e repita a operação.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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