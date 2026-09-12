Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada

Uma forma prática de aproveitar os abobrinhas da estação é transformá-las em panquecas. O resultado são discos macios, elásticos, com cor esverdeada e sabor suave.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кабачковые оладьи без масла

Tempo de preparo: 25 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Abobrinha: 600 g

Ovos: 4 unidades

Sal: 0,5 colher de chá

Amido de milho: 4 colheres de sopa

Óleo vegetal: 2 colheres de sopa (para a massa)

Modo de preparo

1. Preparo da base: Lave as abobrinhas e retire as extremidades. Se a casca estiver grossa, use um descascador para removê-la. Rale as abobrinhas no ralo grosso. Mantenha todo o suco que for liberado durante esse processo, pois ele é essencial para a consistência da massa.

2. Mistura: Em uma tigela funda, junte a abobrinha ralada, os ovos, o sal e o amido de milho. Misture bem com uma colher até que a massa fique homogênea. Adicione as 2 colheres de óleo vegetal; isso evita a necessidade de untar a frigideira a cada nova panqueca.

3. Fritura: Aqueça bem a frigideira em fogo médio. Despeje uma porção da massa e espalhe uniformemente. Frite até dourar dos dois lados. A massa deve ficar firme e elástica, mas manter a maciez interna.

Dica técnica: O uso do amido de milho no lugar da farinha garante um sabor mais neutro e uma textura mais lisa e aveludada, sem deixar a panqueca pesada.

Sirva as panquecas ainda quentes. Caso deseje congelá-las para consumir depois, verifique as regras de congelamento de panquecas para manter a estrutura e a textura após o reaquecimento.

Atenção ao ponto: Como a receita utiliza a abobrinha crua com seu próprio suco, é fundamental que a frigideira esteja bem quente. O contato imediato com a superfície quente ativa o amido, criando a estrutura necessária para que a panqueca não quebre.