Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico

Milkshake de Abacate e Framboesa: Textura Cremosa e Nutritiva

Este shake se aproxima mais de uma sobremesa ou de um café da manhã completo do que de um coquetel refrescante. O destaque é a consistência densa, quase cremosa, e o sabor amanteigado que garante saciedade. A base neutra de abacate e leite é suavizada pelo mel, enquanto a calda de framboesa traz o contraste ácido e frutado.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коктейль с авокадо и малиной

A estrutura do drink depende das gorduras do abacate, que transformam o leite em uma emulsão sedosa e homogênea. Para evitar que a bebida fique granulosa ou com sabor residual de grama, é fundamental utilizar o fruto no ápice da maturação: a polpa deve ceder levemente à pressão dos dedos.

Ingredientes (2 porções)

1 abacate maduro

300 ml de leite gelado

2 colheres de sopa de mel

4 cubos de gelo picado

Calda de framboesa (a gosto)

Modo de Preparo

1. Preparação da base

Lave o abacate, corte-o longitudinalmente e remova o caroço. Retire a polpa com uma colher e coloque-a no copo do liquidificador. Certifique-se de que a massa esteja uniforme, sem pedaços endurecidos.

2. Processamento

Adicione o leite gelado, o mel e os cubos de gelo. O gelo cumpre a função técnica de controlar a temperatura e auxiliar na aeração da mistura, criando uma espuma mais volumosa e leve durante a batida.

3. Finalização

Bata todos os ingredientes até atingir a consistência de um creme fluido. Divida o shake em dois copos e finalize com a calda de framboesa por cima. A densidade do shake fará com que a calda desça lentamente em gotas, equilibrando a gordura do abacate com notas agridoce.

Sirva imediatamente para preservar a temperatura e a estabilidade da textura.

Notas Técnicas

Para aumentar o valor nutricional sem alterar o perfil de sabor, é possível adicionar uma colher de chá de sementes de chia ao liquidificador. Segundo a chef Elena Nazarova, essa adição transforma a bebida em um "superfood", elevando a densidade de nutrientes.

Tempo de preparo: 10 minutos

Valor calórico: 532,40 kcal por porção

Informação Nutricional (por porção): Proteínas: 8,08 g | Gorduras: 35,40 g | Carboidratos: 45,13 g