5 formas de preparar filé de vitela para evitar o supercozimento

O filé de vitela é um dos cortes mais delicados da culinária. Com baixíssimo teor de gordura (não superior a 3g por 100g), a carne possui uma textura macia e sabor suave, o que a torna vulnerável: marinadas agressivas ou excesso de temperos podem anular suas qualidades naturais. O maior risco técnico é o supercozimento; poucos minutos a mais no fogo transformam um medalhão suculento em uma peça rígida.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мясо по-московски

Segundo o chef Dmitriy Kozlov, a chave para preparar a vitela é definir um único acento dominante no molho ou acompanhamento — seja a cremosidade do leite, o terroso dos cogumelos, o frescor das ervas ou a acidez das frutas. Essa escolha estratégica realça o sabor da carne sem mascará-lo.

1. Vitela com ervas e iogurte

Esta é a abordagem mais minimalista, onde a carne serve como base neutra e o contraste vem da temperatura e da acidez do molho frio.

Tempo: 30 minutos | Porções: 2

Filé de vitela: 200 g

Iogurte natural: 150 g

Azeite de oliva: 2 colheres de sopa

Alho: 1 dente

Alecrim e tomilho: 1 ramo de cada

Alcaparras, sal e pimenta-do-reino: a gosto

Preparo: Seque a carne com papel toalha e corte em medalhões de 1,5 cm. Tempere com sal e pimenta e deixe descansar por alguns minutos. Para o molho, misture o iogurte com ervas picadas, alho esmagado e alcaparras; ajuste o sal, a pimenta e mantenha resfriado. Aqueça o azeite em uma frigideira e sele os medalhões por 4 minutos de cada lado. Sirva a carne com o molho frio e decore com brotos ou alecrim.

2. Tournedos com vagem

A técnica francesa do tournedos utiliza o calor combinado: a selagem rápida na frigideira cria a crosta, enquanto o forno finaliza o ponto interno. O uso do bacon ao redor do medalhão cumpre duas funções: mantém a estrutura da carne e fornece a gordura necessária para evitar que o filé resseque.

Tempo: 30 minutos | Porções: 2

Filé mignon de vitela: 4 unidades

Vagem: 200 g

Bacon de vitela: 8-12 fatias

Alho: 2 dentes

Azeite de oliva: 2 colheres de sopa

Páprica doce, sal e pimenta-do-reino

Limão: suco de 1/2 unidade

Preparo: Pré-aqueça o forno a 200 °C. Tempere a carne com sal e pimenta, deixando descansar sob filme plástico por 10-15 minutos. Envolva cada medalhão com bacon na lateral, fixando com barbante culinário ou palitos. Sele em frigideira antiaderente até dourar e leve ao forno. O ponto recomendado é o medium (temperatura interna entre 60-62 °C). Retire a carne e deixe descansar sob papel alumínio por 5 minutos para a redistribuição dos sucos. Para o acompanhamento: cozinhe a vagem em água salgada por 2 minutos e escorra. Refogue o alho picado no azeite, adicione a vagem e cozinhe por mais 2-3 minutos. Sirva a carne sobre a vagem, finalizando com suco de limão, pimenta e páprica.

3. Vitela ao estilo francês com molho béchamel

Uma versão mais elaborada, onde a carne atua como base de camadas. Um detalhe técnico importante: por ser mais macia que a carne bovina adulta, a vitela deve ser batida apenas com martelo de madeira (sem dentes) para evitar que as fibras se rompam.

Tempo: 1 hora | Porções: 6

Medalhões de vitela: 6 unidades

Champignons: 240 g

Tomates: 240 g

Cebola branca: 2 unidades

Queijo semicurado: 160 g

Manteiga (40 g) e azeite refinado

Molho béchamel, sal e pimenta

Cebolinha e salsa para finalizar

Preparo: Bata os medalhões até atingirem 1 cm de espessura, tempere e sele em fogo alto por 30 segundos de cada lado. Refogue os champignons fatiados (4-5 mm) na manteiga até dourarem, sem adicionar sal neste momento. Disponha a carne em uma assadeira com papel manteiga e cubra com os cogumelos (agora temperados com sal e pimenta). Pré-aqueça o forno a 220 °C. Adicione rodelas finas de tomate e cebola sobre a carne em formato de leque, temperando-as. Misture o queijo ralado ao molho béchamel, espalhe sobre os vegetais e asse por 10-15 minutos. Finalize com ervas frescas.

4. Vitela com cogumelos shiitake e espinafre

Esta preparação foca no sabor umami dos shiitakes e na densidade do molho demi-glace. Caso não encontre shiitakes, os cogumelos Paris ou Crimini são substitutos viáveis.

Tempo: 60 minutos (incluindo hidratação) | Porções: 2

Medalhões de vitela: 500 g

Cogumelos shiitake: 480 g

Caldo de galinha: 200 ml

Molho demi-glace: 100 ml / Molho de pimenta preta: 40 ml

Espinafre jovem: 60 g

Alho: 40 g, sal: 8 g, açúcar: 8 g

Alecrim e tomilho: 5 g de cada, pimenta-do-reino em grãos

Óleo de girassol refinado

Preparo: Hidrate os shiitakes durante a noite em água morna com açúcar (10 g por litro), depois cozinhe por 30 minutos. Coe o caldo e resfrie os cogumelos. Pincele a carne com óleo, tempere e sele na grelha por 1 minuto de cada lado, utilizando ramos de tomilho e alecrim. Finalize no forno (180 °C) por 2-3 minutos e corte os medalhões ao meio longitudinalmente. Refogue os cogumelos no óleo, adicione o alho, o demi-glace, o molho de pimenta e o caldo de galinha. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, incorpore o espinafre e misture. Sirva a carne sobre a base de cogumelos.

5. Vitela com molho de morango e cebolas glaciadas

Uma composição baseada em contrastes: o salgado da carne, a doçura da cebola caramelizada e a acidez das frutas. Para preservar a estrutura das fibras, evite marinar a vitela em ácidos (vinho ou limão) antes de fritar; utilize apenas sal, pimenta e azeite.

Tempo: 1 hora | Porções: 4

Filé de vitela: 800 g

Morangos frescos: 500 g

Echalotas: 10 unidades

Açúcar mascavo: 100 g

Manteiga: 60 g / Azeite: 4 colheres de sopa

Vinho tinto seco: 2 colheres de sopa

Hortelã (3 ramos) e alecrim (1 ramo)

Sal e pimenta-do-reino

Preparo: Corte as echalotas em tiras e refogue com alecrim no azeite por 2-3 minutos. Adicione o vinho e 1 colher de açúcar, cozinhando em fogo baixo por 5-7 minutos até a redução total do líquido. Tempere os medalhões com sal, pimenta e azeite, selando-os em frigideira seca por 3-5 minutos de cada lado; deixe a carne descansar sob alumínio. Na mesma frigideira, derreta a manteiga, adicione os morangos (cortados ao meio se forem grandes), o açúcar e a hortelã picada. Aqueça por alguns minutos movimentando a frigideira. Tempere o molho com pimenta e sirva junto com a carne e as cebolas.