Uso de purê de abóbora garante massa macia e crosta crocante em pãezinhos fritos

Pãezinhos de Abóbora: Massa Macia e Recheio Cremoso

Estes pãezinhos combinam a textura densa, quase amanteigada, da massa com o sabor envolvente da abóbora. O diferencial técnico deste preparo é a função dupla do ingrediente: a abóbora confere cor e maciez à massa, além de atuar como o próprio recheio. O resultado são unidades douradas e aromáticas, com um dulçor equilibrado.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пирожки в духовке

Pontos Críticos da Técnica

O uso do purê de abóbora diretamente na massa altera a estrutura da panificação, tornando-a mais maleável. No entanto, a etapa de mistura exige atenção rigorosa à consistência.

Como a retenção de água varia entre diferentes tipos de abóbora, o purê deve ser incorporado gradualmente. O excesso de umidade torna a massa fluida, o que compromete a moldagem e a fritura.

A confeiteira Olga Efimova destaca que o equilíbrio entre as gorduras — a manteiga na composição da massa e o óleo vegetal na fritura — é o que garante a formação de uma crosta crocante por fora, mantendo o miolo úmido.

Ingredientes

Abóbora (tamanho médio): aproximadamente 500 g

Farinha de trigo: 250 g

Manteiga: 100 g

Ovo: 1 unidade

Leite: 1 colher de sopa

Óleo vegetal: 1 colher de sopa (para fritar)

Sal: 1 colher de chá

Açúcar: 1 colher de chá

Fermento químico: 1 colher de chá

Processo de Execução

Preparo da base: Lave a abóbora, corte em pedaços grandes e cozinhe até que esteja completamente macia (tempo estimado entre 20 e 25 minutos). Processe a massa ainda quente com um mixer ou amasse com um garfo até obter um purê homogêneo, sem grumos. Mistura de secos e gordura: Em uma tigela funda, combine a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Adicione a manteiga gelada cortada em cubos e o ovo. Misture até homogeneizar. Hidratação e ponto da massa: Abra um espaço no centro da mistura e despeje o leite. Comece a incorporar o purê de abóbora aos poucos. O objetivo é alcançar uma massa macia, mas que não grude nas mãos. Moldagem: Divida a massa em pequenas bolas e abra discos de aproximadamente 8 cm de diâmetro. Recheio: Coloque uma colher de chá do purê de abóbora no centro de cada disco. Feche as bordas firmemente para selar o recheio. Fritura: Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira. Frite os pãezinhos de ambos os lados até que atinjam uma coloração dourada intensa.

Sugestões de Serviço

O ideal é servir o prato quente, preservando a crocância da crosta. Para intensificar o sabor doce, polvilhe canela sobre as unidades prontas. Para um paladar mais equilibrado, acompanhe com ervas frescas.