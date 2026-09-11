O segredo da textura aveludada na sopa de lentilha vermelha turca

Sopa de lentilha vermelha: a técnica para a textura aveludada da cozinha turca

O segredo desta sopa clássica está no cozimento completo das leguminosas, resultando em um creme denso e homogêneo. A base de sabor é construída através do refogado preciso de vegetais e do equilíbrio das especiarias.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Крем-суп из чечевицы с копчёной паприкой

Tempo de preparo: 30 minutos

30 minutos Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Lentilha vermelha: 200 g

Cebola: 150 g

Cenoura: 150 g

Manteiga: 100 g

Água: 1 l

Hortelã seca: 1 colher de chá

Pimenta vermelha picante: 1/4 colher de chá

Sal: 1 colher de chá (ajustar ao paladar)

Suco de limão: 20 ml (opcional)

Modo de Preparo

1. Base de vegetais

Corte a cebola em cubos pequenos e rale a cenoura no ralo grosso. Em uma panela de fundo grosso, derreta a manteiga. Refogue os vegetais em fogo médio até que fiquem macios e apresentem uma leve coloração dourada. Esta etapa de cocção na gordura é fundamental para extrair e fixar os aromas que sustentarão o perfil de sabor da sopa.

2. Cozimento

Lave a lentilha em água corrente até que a água saia transparente. Adicione a lentilha à panela com os vegetais e despeje 1 litro de água fervente. Leve ao fogo alto até a ebulição, removendo a espuma que subir à superfície. Reduza o fogo para o mínimo, tampe a panela hermeticamente e cozinhe por 15 minutos. A lentilha deve desmanchar completamente, perdendo sua forma original.

3. Finalização e Textura

Com a lentilha macia, adicione o sal, a pimenta e a hortelã seca. Deixe a sopa descansar por 7 a 10 minutos para a infusão dos sabores. Transfira o conteúdo para um liquidificador ou use um mixer para processar até obter uma emulsão lisa e homogênea. Se a consistência estiver excessivamente densa, adicione pequenas quantidades de água quente e processe novamente até atingir a fluidez desejada. Finalize cada prato com gotas de suco de limão para equilibrar a acidez.

Nota técnica: A distribuição uniforme dos óleos essenciais da hortelã e da pimenta ocorre quando as especiarias são integradas à gordura do refogado ou adicionadas imediatamente antes da homogeneização final.

Para evitar que a sopa fique rala, a cozinheira Lyudmila Kravtsova recomenda não exceder a quantidade de água inicialmente. O controle da densidade deve ser feito após o processo de purê, adicionando líquido apenas se necessário.