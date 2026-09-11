Banana madura e chocolate amargo surpreende chefs pelo resultado final inesperado

Sobremesa de Chocolate, Banana e Ricota

Uma base técnica onde a doçura da banana madura equilibra a intensidade do chocolate amargo. A receita dispensa forno e adição de açúcar refinado, dependendo exclusivamente do tempo e da temperatura para atingir a textura correta.

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Tempo de preparo: 15 minutos + 1 hora de refrigeração

Rendimento: 2 a 4 porções

Ingredientes

Banana madura: 1 unidade (aproximadamente 120 g)

Ovo: 1 unidade

Chocolate amargo (mínimo 70% cacau): 80 g

Queijo ricota: 220 g

Chocolate amargo (para a cobertura): 40 g

Passo a Passo

1. Base de chocolate: Pique 80 g de chocolate em pedaços uniformes. Derreta em banho-maria, cuidando para que a água ou o vapor não entrem em contato com a massa. Alternativamente, use o micro-ondas em pulsos de 15 segundos, mexendo a mistura a cada intervalo para distribuir o calor.

2. Preparo da massa: Amasse a banana descascada com um garfo até obter um purê liso e sem grumos. Adicione o ovo e misture vigorosamente com um batedor (fouet) até a homogeneização. Incorpore o chocolate derretido, mexendo até formar uma emulsão estável.

3. Cocção: Transfira a massa para um recipiente adequado para micro-ondas. Configure a potência entre 650W e 700W e cozinhe por 5 a 10 minutos. O ponto de prontidão é atingido quando a superfície do bolo apresenta-se densa e fosca ao toque. Deixe a base esfriar completamente em temperatura ambiente.

4. Montagem: Sobre a base de chocolate já fria, distribua a ricota em uma camada uniforme. Nivele a superfície com uma espátula ou com as costas de uma colher.

5. Cobertura final: Derreta os 40 g de chocolate restantes e espalhe sobre a camada de ricota. Leve à geladeira por, no mínimo, 60 minutos. Este tempo de descanso é fundamental para a estabilização da textura do queijo e a cristalização da camada de chocolate.

Observações Técnicas

Escolha da fruta: Utilize bananas bem maduras, com manchas escuras na casca. Esse estágio de maturação garante a concentração de frutose e açúcares naturais, eliminando a necessidade de adoçantes extras. Caso a ricota apresente uma consistência muito firme, bata-a levemente antes de aplicar sobre a massa.

Substituições e Segurança: Priorize ovos com procedência e controle sanitário. Na ausência de ricota, é possível utilizar cream cheese natural (sem aditivos), atentando-se para o fato de que este ingrediente possui um perfil de sabor mais salgado.