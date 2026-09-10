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Vinhos tinto e do Porto transformam cebola roxa em acompanhamento sofisticado

Receitas

Cebola Confit ao Vinho Tinto e Porto

Esta preparação transforma a cebola em um acompanhamento sofisticado, com sabor suave e adocicado. A combinação de vinho e vinho do Porto neutraliza a acidez natural do vegetal, resultando em um aroma profundo. O produto final é ideal para hambúrgueres, tábuas de queijos ou como acompanhamento para carnes.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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  • Tempo de preparo: 1 h 40 min
  • Rendimento: 10 porções
  • Valor calórico: 277,01 kcal por porção

Ingredientes

  • Cebola roxa: 2 kg
  • Vinho tinto seco: 750 ml
  • Vinho do Porto: 200 ml
  • Açúcar: 150 g
  • Vinagre de vinho tinto: 100 ml
  • Óleo vegetal refinado: 50 ml
  • Alho: 4 dentes
  • Sal: a gosto

Processo Técnico

  1. Preparo dos vegetais: Utilize cebolas de tamanho pequeno. Descasque a cebola e o alho. Corte a cebola em meias-luas finas e os dentes de alho em lâminas transversais.
  2. Cocção lenta e caramelização: Aqueça o óleo em uma panela (estilo sauté), adicione a cebola e o alho. Misture para que o óleo envolva todos os ingredientes uniformemente. Adicione o açúcar e o sal. Cozinhe em fogo baixo, sem tampa, por 50 minutos, mexendo periodicamente. Este tempo é necessário para que o açúcar reaja com a cebola, criando a base caramelizada do sabor.
  3. Redução: Despeje o vinho tinto seco, o vinho do Porto e o vinagre de vinho tinto na panela. Aumente o fogo para a potência máxima. Mexa a mistura constantemente, sem tampa, por 30 minutos. O objetivo é a evaporação do líquido até que a massa apresente um espessamento visível.
  4. Armazenamento: Retire a preparação do fogo e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente. Distribua em potes de vidro esterilizados e secos, fechando-os hermeticamente.

Ajustes técnicos:

  • Notas aromáticas: Para adicionar tons quentes, insira um pau de canela, duas estrelas de anis ou um cravo-da-índia no início da etapa de cocção lenta.
  • Controle de consistência: Para obter uma textura próxima à de uma geleia densa, aumente o tempo de redução final em 10 a 15 minutos. Neste caso, utilize fogo mínimo para evitar a queima da massa.

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Author`s name Petr Ermilin
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