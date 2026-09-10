Vinhos tinto e do Porto transformam cebola roxa em acompanhamento sofisticado

Cebola Confit ao Vinho Tinto e Porto

Esta preparação transforma a cebola em um acompanhamento sofisticado, com sabor suave e adocicado. A combinação de vinho e vinho do Porto neutraliza a acidez natural do vegetal, resultando em um aroma profundo. O produto final é ideal para hambúrgueres, tábuas de queijos ou como acompanhamento para carnes.

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Tempo de preparo: 1 h 40 min

1 h 40 min Rendimento: 10 porções

10 porções Valor calórico: 277,01 kcal por porção

Ingredientes

Cebola roxa: 2 kg

Vinho tinto seco: 750 ml

Vinho do Porto: 200 ml

Açúcar: 150 g

Vinagre de vinho tinto: 100 ml

Óleo vegetal refinado: 50 ml

Alho: 4 dentes

Sal: a gosto

Processo Técnico

Preparo dos vegetais: Utilize cebolas de tamanho pequeno. Descasque a cebola e o alho. Corte a cebola em meias-luas finas e os dentes de alho em lâminas transversais. Cocção lenta e caramelização: Aqueça o óleo em uma panela (estilo sauté), adicione a cebola e o alho. Misture para que o óleo envolva todos os ingredientes uniformemente. Adicione o açúcar e o sal. Cozinhe em fogo baixo, sem tampa, por 50 minutos, mexendo periodicamente. Este tempo é necessário para que o açúcar reaja com a cebola, criando a base caramelizada do sabor. Redução: Despeje o vinho tinto seco, o vinho do Porto e o vinagre de vinho tinto na panela. Aumente o fogo para a potência máxima. Mexa a mistura constantemente, sem tampa, por 30 minutos. O objetivo é a evaporação do líquido até que a massa apresente um espessamento visível. Armazenamento: Retire a preparação do fogo e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente. Distribua em potes de vidro esterilizados e secos, fechando-os hermeticamente.

Ajustes técnicos: