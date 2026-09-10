Combinação de chocolate amargo e ameixas com vinho tinto cria mousse de sabor profundo

Mousse de Chocolate Amargo com Ameixas e Vinho Tinto

A acidez das ameixas maduras combinada com a intensidade do chocolate amargo cria um perfil de sabor profundo, com notas sutis de vinho. A estrutura densa e a textura sedosa do mousse são alcançadas através da emulsão de creme de leite e manteiga. Para valorizar a cor intensa do doce, recomenda-se a montagem em taças de vidro transparente.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный мусс

Dificuldade: Média

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 4 porções

Valor calórico: 769,42 kcal por porção

Ingredientes

Chocolate amargo: 400 g

Ameixas pretas: 300 g

Creme de leite (20% de gordura): 100 ml

Vinho tinto seco: 100 ml

Manteiga: 50 g

Açúcar: 25 g

Mel: 15 g

Sal marinho: a gosto

Processo Técnico

1. Preparo da base de fruta

Selecione ameixas maduras e doces. Lave-as e remova os caroços. Transfira as frutas para uma panela de aproximadamente 2 litros ou para uma frigideira funda.

2. Cozimento

Adicione o açúcar, uma pitada de sal marinho e o vinho tinto. Leve ao fogo médio-alto e cozinhe por 4 a 5 minutos. Este tempo é necessário para que as frutas amoleçam e absorvam a aromaticidade do vinho.

3. Elaboração do purê

Retire a panela do fogo e deixe a massa esfriar levemente. Remova a pele das ameixas. Coloque as frutas no liquidificador ou processador, adicione o líquido do cozimento e processe até obter um purê homogêneo.

4. Fusão do chocolate

Coloque o creme de leite em uma panela de fundo grosso em fogo mínimo. Adicione o chocolate picado. Mexa continuamente com uma espátula até que a mistura fique lisa e brilhante. O controle da temperatura baixa é crítico para evitar que o chocolate queime ou se separe (esture).

5. Emulsão final

Retire a massa de chocolate do fogo, incorpore a manteiga e misture bem. Adicione o purê de ameixas ainda morno. Utilize um batedor de arame (fouet) ou mixer em velocidade mínima para unir os componentes até que a consistência do mousse esteja uniforme.

6. Estabilização

Distribua o mousse em taças ou formas. Deixe descansar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 1 hora. Este período de refrigeração é essencial para a estabilização da estrutura do doce.

Sugestões de Finalização

Toque cítrico: Para adicionar frescor, incorpore uma colher de chá de raspas de casca de laranja ao chocolate enquanto ele é derretido.

Para adicionar frescor, incorpore uma colher de chá de raspas de casca de laranja ao chocolate enquanto ele é derretido. Coberturas: Antes de servir, finalize com um fio de mel floral, açúcar de confeiteiro ou amêndoas glaceadas picadas para criar um contraste de texturas.