Combinação de chocolate amargo e ameixas com vinho tinto cria mousse de sabor profundo

A acidez das ameixas maduras combinada com a intensidade do chocolate amargo cria um perfil de sabor profundo, com notas sutis de vinho. A estrutura densa e a textura sedosa do mousse são alcançadas através da emulsão de creme de leite e manteiga. Para valorizar a cor intensa do doce, recomenda-se a montagem em taças de vidro transparente.
Dificuldade: Média
Tempo de preparo: 1 hora
Rendimento: 4 porções
Valor calórico: 769,42 kcal por porção
1. Preparo da base de fruta
Selecione ameixas maduras e doces. Lave-as e remova os caroços. Transfira as frutas para uma panela de aproximadamente 2 litros ou para uma frigideira funda.
2. Cozimento
Adicione o açúcar, uma pitada de sal marinho e o vinho tinto. Leve ao fogo médio-alto e cozinhe por 4 a 5 minutos. Este tempo é necessário para que as frutas amoleçam e absorvam a aromaticidade do vinho.
3. Elaboração do purê
Retire a panela do fogo e deixe a massa esfriar levemente. Remova a pele das ameixas. Coloque as frutas no liquidificador ou processador, adicione o líquido do cozimento e processe até obter um purê homogêneo.
4. Fusão do chocolate
Coloque o creme de leite em uma panela de fundo grosso em fogo mínimo. Adicione o chocolate picado. Mexa continuamente com uma espátula até que a mistura fique lisa e brilhante. O controle da temperatura baixa é crítico para evitar que o chocolate queime ou se separe (esture).
5. Emulsão final
Retire a massa de chocolate do fogo, incorpore a manteiga e misture bem. Adicione o purê de ameixas ainda morno. Utilize um batedor de arame (fouet) ou mixer em velocidade mínima para unir os componentes até que a consistência do mousse esteja uniforme.
6. Estabilização
Distribua o mousse em taças ou formas. Deixe descansar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 1 hora. Este período de refrigeração é essencial para a estabilização da estrutura do doce.
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