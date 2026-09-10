Método com sal e limão evita que a carne de frango solte água ao fritar

Когда курица при жарке выделяет слишком много жидкости, превращая блюдо в варево, причиной часто становятся фосфаты — добавки, которые удерживают воду в тканях мяса. Чтобы избавиться от лишней влаги и химических остатков, сохранив при этом структуру продукта, используется метод осмотического вытягивания через солевой раствор.

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Ингредиенты

Вода (холодная) — 1000 мл

Соль поваренная — 20 г

Сок лимонный (свежевыжатый) — 30 мл

Технология подготовки

1. Приготовление раствора

Смешайте в глубокой емкости воду, соль и лимонный сок. Перемешивайте до полного растворения кристаллов соли. Раствор должен быть однородным, чтобы воздействие на мясо было равномерным.

2. Замачивание

Поместите курицу (целую тушку или отдельные части) в раствор так, чтобы мясо было покрыто жидкостью полностью. Если части птицы всплывают, придавите их плоской тарелкой — любой участок, оставшийся над поверхностью, не подвергнется обработке.

3. Время выдержки

Уберите емкость в холодильник. Время зависит от объема продукта:

Филе или голени — 30 минут;

Целая тушка — от 60 до 90 минут.

В этот период соль вытягивает из волокон излишки воды и фосфатов за счет разности концентраций (осмоса).

4. Подготовка к термообработке

Достаньте мясо из рассола и тщательно промокните его бумажными полотенцами. Это критический этап: лишняя влага на поверхности создаст паровой барьер, который помешает образованию золотистой корочки (реакции Майяра), и мясо будет вариться вместо того, чтобы жариться.

Повар Людмила Кравцова напоминает: разделку и маринование сырой птицы следует проводить на отдельной рабочей поверхности, чтобы избежать перекрестного загрязнения других продуктов.