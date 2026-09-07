Espinafre e queijo Brynza: a combinação ideal para um rolo de massa folhada

Este rolo funciona como uma refeição completa: a casca crocante de massa folhada protege um recheio denso e suculento. O perfil de sabor equilibra a cremosidade do queijo e dos cogumelos com a acidez do limão e o frescor do espinafre. O prato mantém a qualidade tanto ao sair do forno quanto quando servido morno.
A escolha da massa folhada sem fermento é técnica: ela não cria um miolo macio, mas sim camadas finas e quebradiças, garantindo o contraste necessário com a maciez do recheio.
Outro ponto crítico é o controle da umidade do espinafre. Por conter muita água, se for apenas refogado, a massa absorverá o líquido e ficará encharcada na base. Para evitar isso, as folhas devem ser branqueadas e espremidas com força máxima antes de entrarem na composição.
Remova os talos rígidos e lave as folhas. Mergulhe o espinafre em água fervente com sal por 1 a 2 minutos. Escorra em um escorredor, mas reserve metade de um copo da água do cozimento para o molho. Após esfriar, esprema a verdura vigorosamente para remover todo o excesso de líquido e pique finamente com a faca.
Corte a cebola e os cogumelos em cubos pequenos; pique o alho. Aqueça o azeite e doure o alho por 30 segundos. Adicione a cebola e os cogumelos, fritando por 5 a 7 minutos até que os cogumelos estejam dourados. Acrescente a manteiga e o espinafre espremido. Tempere com suco de limão, sal, pimenta e uma pitada de açúcar. Aqueça a mistura por 2 minutos e retire do fogo.
Deixe o recheio esfriar completamente antes de misturar o queijo Brynza esfarelado. Abra a massa em um retângulo com espessura de 3 a 5 mm. Distribua o recheio deixando uma margem de 2 cm nas bordas. Enrole firmemente, feche as extremidades e coloque sobre o papel manteiga com a costura voltada para baixo.
Pincele a superfície com manteiga derretida e faça pequenos furos com um garfo para permitir a saída do vapor. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até atingir a cor dourada.
Refogue o alho e a cebola picados no azeite até dourarem. Adicione a água reservada do espinafre e deixe ferver por 1 minuto. Incorpore o creme de leite, a noz-moscada, o suco de limão, o sal, a pimenta e o açúcar. Mexa por aproximadamente 2 minutos até que o molho apresente um leve espessamento.
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