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Espinafre e queijo Brynza: a combinação ideal para um rolo de massa folhada

Receitas

Rolo de Massa Folhada com Espinafre e Queijo Brynza

Este rolo funciona como uma refeição completa: a casca crocante de massa folhada protege um recheio denso e suculento. O perfil de sabor equilibra a cremosidade do queijo e dos cogumelos com a acidez do limão e o frescor do espinafre. O prato mantém a qualidade tanto ao sair do forno quanto quando servido morno.

рулетики со шпинатом и рикоттой
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Fundamentos da Textura

A escolha da massa folhada sem fermento é técnica: ela não cria um miolo macio, mas sim camadas finas e quebradiças, garantindo o contraste necessário com a maciez do recheio.

Outro ponto crítico é o controle da umidade do espinafre. Por conter muita água, se for apenas refogado, a massa absorverá o líquido e ficará encharcada na base. Para evitar isso, as folhas devem ser branqueadas e espremidas com força máxima antes de entrarem na composição.

Ingredientes

Base e Recheio

  • Massa folhada sem fermento: 500 g
  • Espinafre: 2 kg
  • Champignons frescos: 120 g
  • Queijo Brynza (leite de vaca): 80 g
  • Cebola: 1 unidade
  • Alho: 2 dentes
  • Manteiga: 3 colheres de sopa (2 para o recheio, 1 para pincelar)
  • Azeite de oliva: 2 colheres de sopa
  • Suco de limão: 1 colher de chá
  • Sal, pimenta-do-reino moída e açúcar: a gosto

Molho

  • Creme de leite (33% de gordura): 0,5 copo
  • Água do cozimento do espinafre: 0,5 copo
  • Cebola: 0,5 unidade
  • Alho: 1 dente
  • Azeite de oliva: para fritar
  • Noz-moscada: uma pitada
  • Suco de limão, sal, pimenta e açúcar: a gosto

Execução Técnica

1. Preparo do Espinafre

Remova os talos rígidos e lave as folhas. Mergulhe o espinafre em água fervente com sal por 1 a 2 minutos. Escorra em um escorredor, mas reserve metade de um copo da água do cozimento para o molho. Após esfriar, esprema a verdura vigorosamente para remover todo o excesso de líquido e pique finamente com a faca.

2. Refogado do Recheio

Corte a cebola e os cogumelos em cubos pequenos; pique o alho. Aqueça o azeite e doure o alho por 30 segundos. Adicione a cebola e os cogumelos, fritando por 5 a 7 minutos até que os cogumelos estejam dourados. Acrescente a manteiga e o espinafre espremido. Tempere com suco de limão, sal, pimenta e uma pitada de açúcar. Aqueça a mistura por 2 minutos e retire do fogo.

3. Montagem

Deixe o recheio esfriar completamente antes de misturar o queijo Brynza esfarelado. Abra a massa em um retângulo com espessura de 3 a 5 mm. Distribua o recheio deixando uma margem de 2 cm nas bordas. Enrole firmemente, feche as extremidades e coloque sobre o papel manteiga com a costura voltada para baixo.

4. Forno

Pincele a superfície com manteiga derretida e faça pequenos furos com um garfo para permitir a saída do vapor. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, até atingir a cor dourada.

5. Molho Cremoso

Refogue o alho e a cebola picados no azeite até dourarem. Adicione a água reservada do espinafre e deixe ferver por 1 minuto. Incorpore o creme de leite, a noz-moscada, o suco de limão, o sal, a pimenta e o açúcar. Mexa por aproximadamente 2 minutos até que o molho apresente um leve espessamento.

Observações do Especialista

  • Equilíbrio de Sabor: Para maior vivacidade, substitua um terço do espinafre por azedinha (oxalis); a acidez natural da folha ressalta a cremosidade do queijo. Caso não utilize a folha, aumente a dose de suco de limão.
  • Tratamento do Queijo: Se o queijo Brynza estiver excessivamente salgado, deixe-o de molho em água por 20 a 30 minutos antes do uso. Para um perfil de sabor mais neutro e suave, a ricota é a alternativa indicada.
  • Serviço: Corte o rolo em fatias individuais e sirva o molho em uma molheira separada, permitindo que cada pessoa controle a quantidade.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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