Receita de panqueca com queijo cottage e banana pronta em 15 minutos

Há manhãs em que a pressa dita o ritmo, mas o paladar exige algo mais do que um café rápido. Esta receita é a solução para quem busca um café da manhã nutritivo sem a necessidade de sovar massas ou enfrentar longos minutos no fogão. Três ingredientes básicos se fundem para criar panquecas macias e porosas, onde a cremosidade do queijo cottage encontra a doçura natural da banana madura.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банановые панкейки

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 6 a 8 panquecas pequenas

Ingredientes

Queijo cottage ou ricota (5-9% de gordura) — 250g

Banana madura (polpa) — 120g

Ovo — 1 unidade

Sal — 1g

Baunilha ou canela — a gosto

Óleo vegetal — 5ml (para untar a frigideira)

O Processo de Transformação

A Base: Comece transformando a banana em um purê homogêneo, esmagando-a com um garfo em uma tigela funda. A ausência de pedaços grandes é fundamental para que a estrutura da panqueca seja uniforme.

A Fusão: Adicione o queijo cottage ao purê. Se o queijo for muito granuloso, passe-o por uma peneira para garantir uma textura aveludada. Incorpore o ovo, o sal e as especiarias, misturando tudo até que a massa se torne uma unidade coesa.

O Ponto da Massa: A consistência deve ser densa e viscosa; a massa deve aderir à colher sem escorrer. Caso esteja líquida demais (devido ao excesso de soro do queijo ou ao tamanho da banana), a textura final será comprometida.

O Fogo: Aqueça a frigideira em fogo médio com um fio de óleo. Com uma colher de sopa, molde porções com espessura máxima de 1,5 cm. O segredo aqui é a paciência: mantenha o fogo baixo e deixe cada lado dourar por cerca de 3 a 4 minutos. O tom dourado na superfície indica que a proteína do ovo coagulou e a panqueca está estruturada para ser virada.

Dica Técnica: O controle da umidade é a chave. Se o queijo cottage vier com muito soro, deixe-o escorrer em uma peneira por 10 minutos antes de começar. O excesso de líquido torna a panqueca "borrachuda" e impede que o centro atinja a maciez ideal.

Notas de Cozinha

Por que a panqueca quebra ao virar? Geralmente é sinal de massa líquida. Experimente usar um queijo mais seco ou reduzir a quantidade de banana. Uma dica: faça a primeira panqueca como teste; se ela se deformar, reduza um pouco a temperatura para que a massa firme antes do contato com a espátula.

Posso acelerar o processo aumentando o fogo? Não recomendável. O açúcar natural da banana carameliza rapidamente; em fogo alto, a superfície queimará antes que o centro esteja cozido.

Sugestão do Chef: Para elevar este prato, que tem uma personalidade suave e doce, experimente serví-lo com um fio de mel ou frutas vermelhas frescas. A acidez das frutas corta a densidade do queijo, criando um equilíbrio vibrante.

Para aprofundar seus conhecimentos em texturas, explore as técnicas de processamento de alimentos para alcançar a consistência perfeita em suas preparações.