Cheesecake de maçã: o detalhe do preparo que preserva a consistência

Esta é uma versão leve de cheesecake que substitui a massa tradicional de biscoito por uma base de maçãs frescas, garantindo frescor e uma textura delicada.

Photo: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain Чизкейк

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Maçãs de sabor ácido: 300g

Cream cheese (queijo cremoso): 400g

Clara de ovo: 30g (aproximadamente 1 ovo grande)

Açúcar: 40g (sendo 30g para o creme e 10g para as maçãs)

Canela em pó: 2g

Cacau em pó: 5g (opcional, para decorar)

Modo de Preparo

Base de maçã: Corte cerca de 150g de maçãs em fatias uniformes de 5mm. Forre o fundo de uma forma com papel manteiga e disponha as fatias bem próximas umas das outras. O restante das maçãs deve ser cortado em cubos de 1cm. Pré-cozimento: Misture os cubos de maçã com 10g de açúcar e a canela. Leve ao micro-ondas (800W) por 60 segundos. O objetivo é que as frutas amoleçam e soltem o suco, mas mantenham a forma. Creme de queijo: Em um recipiente fundo, bata o cream cheese com os 30g de açúcar restantes e a clara de ovo. Use o batedor em velocidade média até que a mistura fique completamente lisa e homogênea. Montagem e forno: Despeje o creme sobre a base de fatias de maçã. Distribua os cubos pré-cozidos por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos. O prato estará pronto quando as bordas estiverem firmes e o centro ainda balance levemente.

Dica fundamental: Não corte a torta logo após retirá-la do forno. Deixe esfriar totalmente em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 2 horas. Esse tempo é essencial para a estabilização da estrutura, garantindo fatias perfeitas e firmes.

Observações Técnicas

Substituição do queijo: Se optar por usar ricota ou queijo cottage em vez de cream cheese, passe o ingrediente por uma peneira metálica fina duas vezes para eliminar grumos e obter a textura cremosa.

Se optar por usar ricota ou queijo cottage em vez de cream cheese, passe o ingrediente por uma peneira metálica fina duas vezes para eliminar grumos e obter a textura cremosa. O papel do micro-ondas: O aquecimento prévio dos cubos de maçã evita que a fruta solte excesso de líquido dentro do creme durante o cozimento no forno, preservando a consistência do cheesecake.