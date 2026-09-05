Massa folhada com pêssegos: o segredo para a crocância perfeita

Este doce de outono combina a crocância da massa folhada com o sabor dos pêssegos caramelizados e a leveza de um creme confeiteiro. O ponto ideal é atingir a cor dourada na massa, mantendo o creme firme e liso.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Ефимова is licensed under publiс domain Пирог с персиками

Tempo de preparo: 45 minutos | Rendimento: 6 a 8 porções

Ingredientes

Massa folhada: 500 g

Pêssegos frescos ou em conserva: 150 g

Leite (para o creme): 300 ml

Açúcar (para o creme): 50 g

Açúcar (para caramelizar): 30 g

Gemas de ovo: 5 unidades (4 para o creme e 1 para pincelar)

Amido de milho: 2 colheres de sopa

Manteiga: 10 g

Açúcar baunilhado: 7 g

Canela: 1 colher de sopa

Leite (para pincelar): 20 ml

Modo de Preparo

1. Pêssegos caramelizados: Derreta a manteiga em uma frigideira em fogo médio. Adicione o açúcar, a canela e o açúcar baunilhado. Mexa até o açúcar dissolver e virar caramelo. Junte os pêssegos cortados em cubos e refogue por 2 a 3 minutos para absorver os aromas.

2. Base do creme: Em uma panela, bata 4 gemas com 50 g de açúcar até a mistura clarear. Misture o amido de milho até ficar homogêneo.

3. Cozimento do creme: Despeje o leite na mistura de gemas. Leve ao fogo médio, batendo constantemente com um batedor de arame (fouet) para evitar grumos. Assim que engrossar, retire do fogo e deixe esfriar.

4. Montagem da massa: Abra a massa folhada e corte-a em quadrados ou círculos iguais. Coloque os pêssegos caramelizados no centro de cada pedaço. Levante as bordas da massa e pressione levemente para formar a moldura.

5. Forno: Misture 1 gema com 20 ml de leite e pincele as bordas da massa. Coloque as peças em uma assadeira com papel manteiga. Asse a 190 °C por 20 a 25 minutos, até que fiquem bem crocantes e douradas.

6. Finalização: Coloque uma porção do creme confeiteiro já frio sobre os doces ainda mornos. Se desejar, polvilhe canela antes de servir.

Dica de preparo: Ao fazer o creme, mexa sem parar, tocando o fundo da panela. Quando a mistura começar a borbulhar e engrossar, retire-a imediatamente do fogo para evitar que as gemas cozinhem demais e alterem a textura.

Nota técnica: O uso do amido de milho, em vez de farinha de trigo, garante ao creme um brilho superior e uma textura mais delicada, evitando qualquer sabor residual de farinha.