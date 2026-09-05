Groselha verde vira concentrado mojito: o erro com a hortelã que amarga o xarope

O groselha verde, muitas vezes esquecido, é a base ideal para um concentrado que lembra o frescor de um mojito. Esta conserva permite preparar limonadas caseiras e naturais durante todo o inverno, mantendo o sabor vibrante da fruta.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний апельсиново-лимонный мохито

Ingredientes

Groselha verde (preferencialmente firmes ou não totalmente maduras): 500 g

Limão: 1 unidade

Lima: 1 unidade

Hortelã: 1 maço

Açúcar: 300 g

Água: 1 litro

Modo de Preparo

Preparação da fruta: Lave as groselhas e remova as pontas de ambos os lados. Triture as bagas com um liquidificador ou processador até obter um purê homogêneo. Cítricos: Corte o limão e a lima em rodelas finas, mantendo a casca para garantir a acidez e o aroma característicos. Cozimento: Misture o purê de groselha com a água e o açúcar. Leve ao fogo, deixe ferver e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Finalização: Adicione as rodelas de cítricos e os ramos de hortelã. Deixe ferver por mais 5 minutos. Envasamento: Distribua a mistura ainda quente em potes de vidro esterilizados e feche hermeticamente.

Pontos Determinantes para o Resultado

Atenção à hortelã: Não ferva a hortelã por mais de 5 minutos. O cozimento excessivo elimina o frescor e deixa um gosto amargo e herbáceo no xarope.

Não ferva a hortelã por mais de 5 minutos. O cozimento excessivo elimina o frescor e deixa um gosto amargo e herbáceo no xarope. Espuma: Durante a fervura do purê, remova a espuma que sobe à superfície para que o concentrado fique límpido e sem resíduos nas paredes do pote.

Durante a fervura do purê, remova a espuma que sobe à superfície para que o concentrado fique límpido e sem resíduos nas paredes do pote. Vedação: Após fechar os potes, vire-os de cabeça para baixo e envolva-os em um pano até esfriarem completamente para garantir a conservação.

Armazenamento e Como Servir

Guarde os potes em local fresco e escuro. Para servir, utilize o conteúdo como um xarope concentrado: dilua em água mineral ou gaseificada na proporção de 1 parte de xarope para 2 ou 3 partes de água. Adicione gelo e uma folha de hortelã fresca para finalizar.

Dicas Rápidas

Groselha vermelha: Pode ser usada; a bebida ficará com cor rubi, mas a conservação permanece a mesma.

Pode ser usada; a bebida ficará com cor rubi, mas a conservação permanece a mesma. Casca dos cítricos: Não remova a casca, pois ela contém os óleos essenciais do aroma. Lave as frutas bem com uma escovinha para retirar a cera.

Não remova a casca, pois ela contém os óleos essenciais do aroma. Lave as frutas bem com uma escovinha para retirar a cera. Ajuste de doçura: Como se trata de um concentrado, se achar muito doce ao servir, basta aumentar a quantidade de água ou adicionar gotas de suco de limão.