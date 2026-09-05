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Groselha verde vira concentrado mojito: o erro com a hortelã que amarga o xarope

Receitas

O groselha verde, muitas vezes esquecido, é a base ideal para um concentrado que lembra o frescor de um mojito. Esta conserva permite preparar limonadas caseiras e naturais durante todo o inverno, mantendo o sabor vibrante da fruta.

Домашний апельсиново-лимонный мохито
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний апельсиново-лимонный мохито

Ingredientes

  • Groselha verde (preferencialmente firmes ou não totalmente maduras): 500 g
  • Limão: 1 unidade
  • Lima: 1 unidade
  • Hortelã: 1 maço
  • Açúcar: 300 g
  • Água: 1 litro

Modo de Preparo

  1. Preparação da fruta: Lave as groselhas e remova as pontas de ambos os lados. Triture as bagas com um liquidificador ou processador até obter um purê homogêneo.
  2. Cítricos: Corte o limão e a lima em rodelas finas, mantendo a casca para garantir a acidez e o aroma característicos.
  3. Cozimento: Misture o purê de groselha com a água e o açúcar. Leve ao fogo, deixe ferver e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos.
  4. Finalização: Adicione as rodelas de cítricos e os ramos de hortelã. Deixe ferver por mais 5 minutos.
  5. Envasamento: Distribua a mistura ainda quente em potes de vidro esterilizados e feche hermeticamente.

Pontos Determinantes para o Resultado

  • Atenção à hortelã: Não ferva a hortelã por mais de 5 minutos. O cozimento excessivo elimina o frescor e deixa um gosto amargo e herbáceo no xarope.
  • Espuma: Durante a fervura do purê, remova a espuma que sobe à superfície para que o concentrado fique límpido e sem resíduos nas paredes do pote.
  • Vedação: Após fechar os potes, vire-os de cabeça para baixo e envolva-os em um pano até esfriarem completamente para garantir a conservação.

Armazenamento e Como Servir

Guarde os potes em local fresco e escuro. Para servir, utilize o conteúdo como um xarope concentrado: dilua em água mineral ou gaseificada na proporção de 1 parte de xarope para 2 ou 3 partes de água. Adicione gelo e uma folha de hortelã fresca para finalizar.

Dicas Rápidas

  • Groselha vermelha: Pode ser usada; a bebida ficará com cor rubi, mas a conservação permanece a mesma.
  • Casca dos cítricos: Não remova a casca, pois ela contém os óleos essenciais do aroma. Lave as frutas bem com uma escovinha para retirar a cera.
  • Ajuste de doçura: Como se trata de um concentrado, se achar muito doce ao servir, basta aumentar a quantidade de água ou adicionar gotas de suco de limão.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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