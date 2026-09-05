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Sobremesa de chocolate e queijo: o segredo para a textura firme sem gordura

Receitas

Esta sobremesa dietética utiliza ágar-ágar para garantir a estrutura firme sem a necessidade de gorduras ou açúcares em excesso. O segredo do sucesso está no controle da temperatura e na agilidade do preparo.

Шоколадный сырок в разломе
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Шоколадный сырок в разломе

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 4 a 6 porções

Ingredientes

Cobertura de chocolate:

  • Ágar-ágar: 4 g (2 colheres de chá)
  • Água: 120 ml
  • Cacau em pó: 10 g (2 colheres de chá)
  • Leite em pó: 60 g
  • Adoçante: a gosto

Recheio de queijo:

  • Queijo cottage ou ricota desnatada (Tvorog): 200 g
  • Kefir 1%: 200 ml
  • Ágar-ágar: 3 g (1 e 1/2 colheres de chá)
  • Água: 100 ml
  • Frutose: 10 g (2 colheres de chá)
  • Raspas de limão: a gosto
  • Adoçante: a gosto

Modo de Preparo

  1. Cobertura: Misture a água com o ágar-ágar. Leve ao fogo e deixe ferver por exatos 2 minutos para ativar o agente gelificante. Retire do fogo e adicione rapidamente o cacau, o leite em pó e o adoçante. Bata com um mixer ou liquidificador até ficar homogêneo.
  2. Montagem da base: Distribua a massa de chocolate em formas de silicone, cobrindo o fundo e as laterais com uma camada fina. Leve à geladeira por 5 a 7 minutos.
  3. Base do recheio: No liquidificador ou com mixer, bata o queijo, o kefir, as raspas de limão e o adoçante até obter um creme liso, sem grumos.
  4. Estabilização do recheio: Em uma panela, ferva a água com o ágar-ágar por 2 minutos. Despeje a solução quente imediatamente sobre o creme de queijo, batendo intensamente com o mixer. Como o ágar-ágar começa a endurecer a 40 °C, esta etapa deve ser rápida.
  5. Finalização: Preencha as formas já com a cobertura de chocolate com o recheio de queijo. Mantenha na geladeira de 15 a 20 minutos até a estrutura firmar completamente.

Dica essencial: Diferente da gelatina, o ágar-ágar firma rapidamente, mesmo em temperatura ambiente. É fundamental misturá-lo à massa imediatamente após a fervura para evitar a formação de grumos. O uso do mixer é indispensável para garantir que o gelificante seja distribuído uniformemente, resultando em uma textura delicada e aveludada.

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