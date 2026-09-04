Geleia de ameixa com pedaços: o detalhe na maceração que evita o purê

A geleia de ameixa "Cinco Minutos" é a solução ideal para aproveitar as frutas maduras do pomar ou espinheiros. O segredo para a cor intensa e a consistência correta não está no tempo de fogo, mas na maceração prévia: as frutas devem descansar com o açúcar para soltar todo o suco e manter a textura.
Lave as ameixas, retire os cabos, corte-as ao meio e remova os caroços. Caso a casca esteja muito grossa, escalde as frutas em água fervente por 1 ou 2 minutos e resfrie-as imediatamente em água gelada para evitar que a pele se rompa durante o cozimento.
Coloque as metades em uma panela de fundo grosso e cubra com dois terços do açúcar. Deixe descansar em local fresco por 3 horas ou durante a noite. Esse processo faz com que o açúcar dissolva naturalmente no suco da fruta, eliminando a necessidade de adicionar água.
Leve a panela ao fogo, aquecendo gradualmente e mexendo sempre. Neste momento, prove a mistura; se preferir mais doce, adicione o restante do açúcar.
Assim que a geleia começar a borbulhar, reduza o fogo para o mínimo. Deixe cozinhar por exatos 5 minutos, mexendo delicadamente e removendo a espuma que subir à superfície. É fundamental respeitar esse tempo para que as frutas não se desfaçam e não virem um purê.
Distribua a geleia ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. Envolva os potes em um cobertor quente para que o resfriamento seja lento e uniforme, preservando a delicadeza do doce.
Para um sabor mais profundo, pode-se adicionar um pau de canela ao final do cozimento. A geleia combina bem com chás, mingaus ou iogurtes naturais.
Nota sobre frutas congeladas: É possível utilizá-las, desde que sejam descongeladas em temperatura ambiente e o excesso de líquido seja drenado antes de iniciar a receita, evitando que o tempo de cozimento aumente.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.