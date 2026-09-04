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Geleia de ameixa com pedaços: o detalhe na maceração que evita o purê

Receitas

A geleia de ameixa "Cinco Minutos" é a solução ideal para aproveitar as frutas maduras do pomar ou espinheiros. O segredo para a cor intensa e a consistência correta não está no tempo de fogo, mas na maceração prévia: as frutas devem descansar com o açúcar para soltar todo o suco e manter a textura.

Сливовый джем
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сливовый джем

Ingredientes

  • 1 kg de ameixas
  • 600 g de açúcar

Preparo

1. Preparação e maceração

Lave as ameixas, retire os cabos, corte-as ao meio e remova os caroços. Caso a casca esteja muito grossa, escalde as frutas em água fervente por 1 ou 2 minutos e resfrie-as imediatamente em água gelada para evitar que a pele se rompa durante o cozimento.

Coloque as metades em uma panela de fundo grosso e cubra com dois terços do açúcar. Deixe descansar em local fresco por 3 horas ou durante a noite. Esse processo faz com que o açúcar dissolva naturalmente no suco da fruta, eliminando a necessidade de adicionar água.

2. Cozimento

Leve a panela ao fogo, aquecendo gradualmente e mexendo sempre. Neste momento, prove a mistura; se preferir mais doce, adicione o restante do açúcar.

Assim que a geleia começar a borbulhar, reduza o fogo para o mínimo. Deixe cozinhar por exatos 5 minutos, mexendo delicadamente e removendo a espuma que subir à superfície. É fundamental respeitar esse tempo para que as frutas não se desfaçam e não virem um purê.

3. Armazenamento

Distribua a geleia ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. Envolva os potes em um cobertor quente para que o resfriamento seja lento e uniforme, preservando a delicadeza do doce.

Pontos de atenção para o resultado perfeito

  • Utensílios: Use sempre panelas de fundo grosso para evitar que o açúcar caramelize demais e deixe um gosto amargo.
  • Higiene: A esterilização dos potes é indispensável para evitar a proliferação de bactérias e garantir a conservação por mais tempo.
  • Ponto da geleia: Para saber se está pronta, coloque uma gota do doce em um pires frio; ela não deve escorrer. As frutas devem estar translúcidas, mas com a forma preservada.

Dicas extras

Para um sabor mais profundo, pode-se adicionar um pau de canela ao final do cozimento. A geleia combina bem com chás, mingaus ou iogurtes naturais.

Nota sobre frutas congeladas: É possível utilizá-las, desde que sejam descongeladas em temperatura ambiente e o excesso de líquido seja drenado antes de iniciar a receita, evitando que o tempo de cozimento aumente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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