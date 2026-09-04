Caçarola de repolho seca? O ingrediente inesperado que garante a suculência

Esta receita de caçarola de repolho é uma alternativa prática aos tradicionais rolinhos de repolho, pois dispensa a montagem individual. O segredo da suculência está na adição de maçãs frescas, que liberam umidade durante o cozimento, impedindo que a carne e o repolho fiquem secos no forno.
Pique o repolho finamente. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e a cenoura até ficarem macias. Adicione as maçãs raladas e o extrato de tomate. Coloque um pouco de água e cozinhe com a panela tampada por 10 a 15 minutos.
Misture a carne moída com o arroz pré-cozido. Adicione o ovo, o sal, a pimenta, a páprica e a folha de louro. Misture bem até obter a consistência homogênea.
Unte uma assadeira funda com óleo. Distribua metade dos vegetais refogados no fundo. Cubra com a mistura de carne e arroz e, por fim, adicione a outra metade dos vegetais por cima. Essa camada superior protege a carne, mantendo os sucos internos.
Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja dourada.
Sirva quente, acompanhado de sour cream ou creme de leite fresco, cuja acidez equilibra o adocicado da maçã e da cenoura.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.