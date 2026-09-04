Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Caçarola de repolho seca? O ingrediente inesperado que garante a suculência

Receitas

Esta receita de caçarola de repolho é uma alternativa prática aos tradicionais rolinhos de repolho, pois dispensa a montagem individual. O segredo da suculência está na adição de maçãs frescas, que liberam umidade durante o cozimento, impedindo que a carne e o repolho fiquem secos no forno.

Запеканка с мясом и картофелем
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с мясом и картофелем

Ingredientes

  • 1,5 kg de repolho branco
  • 500 g de carne moída (suína, bovina ou frango)
  • 5 maçãs raladas
  • 2 xícaras de arroz (cozido até a metade)
  • 4 cenouras raladas
  • 2 cebolas picadas
  • 50 g de manteiga
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 ovo
  • Sal, pimenta-do-reino, páprica e folha de louro a gosto
  • Água (quantidade mínima para refogar)

Modo de Preparo

1. Base de Vegetais

Pique o repolho finamente. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e a cenoura até ficarem macias. Adicione as maçãs raladas e o extrato de tomate. Coloque um pouco de água e cozinhe com a panela tampada por 10 a 15 minutos.

2. Recheio de Carne

Misture a carne moída com o arroz pré-cozido. Adicione o ovo, o sal, a pimenta, a páprica e a folha de louro. Misture bem até obter a consistência homogênea.

3. Montagem e Forno

Unte uma assadeira funda com óleo. Distribua metade dos vegetais refogados no fundo. Cubra com a mistura de carne e arroz e, por fim, adicione a outra metade dos vegetais por cima. Essa camada superior protege a carne, mantendo os sucos internos.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja dourada.

Dicas de Ouro para o Resultado Perfeito

  • Ponto do Repolho: Se o repolho estiver muito rígido, aumente o tempo de refogado inicial para garantir que ele amacie completamente no forno.
  • Descanso: Após retirar do forno, deixe a caçarola descansar por 10 minutos antes de servir. Isso estabiliza os sucos e evita que as fatias se desmanchem.
  • Toque Final: Para quem gosta de uma crosta mais crocante, polvilhe queijo ralado sobre a camada superior nos últimos 5 minutos de forno.

Sirva quente, acompanhado de sour cream ou creme de leite fresco, cuja acidez equilibra o adocicado da maçã e da cenoura.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
Casa, Reforma e Imóveis
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Mulher
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Mulher
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Mais populares
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada

A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.

Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
últimos materiais
Geleia de ameixa com pedaços: o detalhe na maceração que evita o purê
Caçarola de repolho seca? O ingrediente inesperado que garante a suculência
Agachamentos e pranchas: como combinar força e cardio no ABL
Botão de recirculação do ar: o perigo invisível de mantê-lo ligado
Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios
Logística de grãos na Rússia passa por mudança estratégica urgente
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Explosão solar de classe M3.0 ocorre, mas Terra escapa de impactos severos
Batalhão de reservistas reforçará segurança de redes elétricas no Cáucaso
Queda brusca de glicose: os sinais de alerta antes da perda de consciência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.