Caçarola de repolho seca? O ingrediente inesperado que garante a suculência

Esta receita de caçarola de repolho é uma alternativa prática aos tradicionais rolinhos de repolho, pois dispensa a montagem individual. O segredo da suculência está na adição de maçãs frescas, que liberam umidade durante o cozimento, impedindo que a carne e o repolho fiquem secos no forno.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка с мясом и картофелем

Ingredientes

1,5 kg de repolho branco

500 g de carne moída (suína, bovina ou frango)

5 maçãs raladas

2 xícaras de arroz (cozido até a metade)

4 cenouras raladas

2 cebolas picadas

50 g de manteiga

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino, páprica e folha de louro a gosto

Água (quantidade mínima para refogar)

Modo de Preparo

1. Base de Vegetais

Pique o repolho finamente. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e a cenoura até ficarem macias. Adicione as maçãs raladas e o extrato de tomate. Coloque um pouco de água e cozinhe com a panela tampada por 10 a 15 minutos.

2. Recheio de Carne

Misture a carne moída com o arroz pré-cozido. Adicione o ovo, o sal, a pimenta, a páprica e a folha de louro. Misture bem até obter a consistência homogênea.

3. Montagem e Forno

Unte uma assadeira funda com óleo. Distribua metade dos vegetais refogados no fundo. Cubra com a mistura de carne e arroz e, por fim, adicione a outra metade dos vegetais por cima. Essa camada superior protege a carne, mantendo os sucos internos.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 a 50 minutos, ou até que a superfície esteja dourada.

Dicas de Ouro para o Resultado Perfeito

Ponto do Repolho: Se o repolho estiver muito rígido, aumente o tempo de refogado inicial para garantir que ele amacie completamente no forno.

Se o repolho estiver muito rígido, aumente o tempo de refogado inicial para garantir que ele amacie completamente no forno. Descanso: Após retirar do forno, deixe a caçarola descansar por 10 minutos antes de servir. Isso estabiliza os sucos e evita que as fatias se desmanchem.

Após retirar do forno, deixe a caçarola descansar por 10 minutos antes de servir. Isso estabiliza os sucos e evita que as fatias se desmanchem. Toque Final: Para quem gosta de uma crosta mais crocante, polvilhe queijo ralado sobre a camada superior nos últimos 5 minutos de forno.

Sirva quente, acompanhado de sour cream ou creme de leite fresco, cuja acidez equilibra o adocicado da maçã e da cenoura.