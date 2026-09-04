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Massa de pão de ló com maçã: a técnica para manter a porosidade

Receitas

Este rocambole de maçã equilibra a acidez da fruta com a leveza de uma massa de pão de ló. O segredo da textura está no controle rigoroso do tempo de forno, dispensando a necessidade de caldas ou recheios pesados.

Заливной яблочный рулет
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливной яблочный рулет

Tempo de preparo: 25 minutos
Rendimento: 6 a 8 porções

Ingredientes

  • Maçãs (preferencialmente de variedades firmes) – 4 unidades
  • Ovos (categoria C0) – 3 unidades
  • Açúcar – 4 colheres de sopa (3 para a massa e 1 para as maçãs)
  • Farinha de trigo – 4 colheres de sopa
  • Fermento em pó – 1 colher de chá
  • Açúcar vanilhado – 1 colher de chá
  • Canela em pó – 1 colher de chá
  • Óleo vegetal refinado – o quanto baste para untar o papel manteiga

Modo de Preparo

  1. Camada de maçã: Retire as sementes e o miolo das maçãs. Rale as frutas com casca no ralo grosso. Misture a massa resultante com 1 colher de sopa de açúcar e a canela. Deixe descansar por 5 minutos para que a fruta solte o suco, o que dará sabor à massa.
  2. Preparo da massa: Bata os ovos com 3 colheres de sopa de açúcar até obter uma espuma densa e estável. Adicione o açúcar vanilhado. Incorpore a farinha de trigo peneirada com o fermento aos poucos, misturando com uma espátula de silicone com movimentos de baixo para cima para preservar o ar e garantir a porosidade do biscoito.
  3. Montagem: Forre uma assadeira com papel manteiga e pincele uma fina camada de óleo vegetal. Distribua as maçãs raladas uniformemente sobre toda a superfície do papel.
  4. Forno: Despeje a massa sobre a camada de maçãs e nivele com a espátula. Leve ao forno preaquecido a 180°C por exatamente 15 minutos. O ponto ideal é quando a superfície estiver firme e com cor dourada.
  5. Finalização: Com o bolo ainda quente, cubra-o com uma folha limpa de papel manteiga e vire a construção, deixando as maçãs para cima. Remova cuidadosamente o papel da base e, enquanto a massa estiver flexível, enrole-a firmemente em formato de rocambole.

Detalhe decisivo: Enrole o rocambole enquanto ele estiver quente. Se a massa esfriar aberta, a estrutura estabiliza e o bolo irá rachar ao ser dobrado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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