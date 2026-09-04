Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa

O segredo de uns pãezinhos de canela perfeitos está no controle da temperatura: qualquer erro ao preparar o leite pode tirar a leveza da massa. Outro ponto crítico é a pressa na fermentação, que resulta em um pão denso em vez de uma massa que derrete na boca.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки-розы

Ingredientes

Para a massa:

Farinha de trigo: 500 g

Leite: 250 ml

Manteiga: 100 g

Açúcar: 100 g

Fermento biológico seco: 7 g

Ovo: 1 unidade

Sal: 1 pitada

Para o recheio e finalização:

Açúcar mascavo: 50 g

Canela em pó: 2 colheres de chá

Açúcar de confeiteiro: 100 g (para a cobertura, diluído com algumas colheres de leite até atingir a consistência desejada)

Atenção: Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. O leite precisa estar morno; se estiver quente demais, o fermento morre e a massa não cresce.

Modo de Preparo

Esponja: Misture o leite morno, o fermento e uma colher de farinha. Deixe descansar por 10 minutos até formar uma espuma no topo. Massa: Adicione o ovo, a manteiga derretida (já fria), o açúcar e o sal. Incorpore a farinha aos poucos e amasse até obter uma massa macia. Cubra com um pano e deixe descansar em local quente e sem correntes de ar por uma hora. Montagem: Após a massa dobrar de volume, abra-a em formato de retângulo. Espalhe a mistura de açúcar mascavo e canela uniformemente. Modelagem: Enrole a massa em um rolo apertado e corte fatias de 3 a 4 cm. Coloque-as na assadeira e deixe descansar por mais 20 minutos antes de levar ao forno. Forno: Asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até dourarem. Cobertura: Aplique a glacê enquanto os pãezinhos ainda estiverem mornos para que a cobertura penetre nas camadas da massa. Dicas para o resultado ideal Estabilidade: Não abra a porta do forno nos primeiros 15 minutos para evitar que a massa murche.

Não abra a porta do forno nos primeiros 15 minutos para evitar que a massa murche. Sabor: Uma pitada de noz-moscada no recheio intensifica o aroma da canela.

Uma pitada de noz-moscada no recheio intensifica o aroma da canela. Armazenamento: Guarde em recipiente hermético após esfriarem. Para recuperar a maciez no dia seguinte, aqueça no micro-ondas por 10 a 15 segundos. Solução de problemas comuns Massa não cresceu: Provavelmente o leite estava quente demais. Use líquido entre 35-40 °C.

Provavelmente o leite estava quente demais. Use líquido entre 35-40 °C. Pãezinhos endurecidos: Falta de descanso na assadeira. Respeite os 20 minutos de fermentação final.

Falta de descanso na assadeira. Respeite os 20 minutos de fermentação final. Recheio vazando: O rolo ficou frouxo. Aperte bem a massa ao enrolar.