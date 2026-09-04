Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa

O segredo de uns pãezinhos de canela perfeitos está no controle da temperatura: qualquer erro ao preparar o leite pode tirar a leveza da massa. Outro ponto crítico é a pressa na fermentação, que resulta em um pão denso em vez de uma massa que derrete na boca.
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Булочки-розы
Ingredientes
Para a massa:
Farinha de trigo: 500 g
Leite: 250 ml
Manteiga: 100 g
Açúcar: 100 g
Fermento biológico seco: 7 g
Ovo: 1 unidade
Sal: 1 pitada
Para o recheio e finalização:
Açúcar mascavo: 50 g
Canela em pó: 2 colheres de chá
Açúcar de confeiteiro: 100 g (para a cobertura, diluído com algumas colheres de leite até atingir a consistência desejada)
Atenção: Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. O leite precisa estar morno; se estiver quente demais, o fermento morre e a massa não cresce.
Modo de Preparo
Esponja: Misture o leite morno, o fermento e uma colher de farinha. Deixe descansar por 10 minutos até formar uma espuma no topo.
Massa: Adicione o ovo, a manteiga derretida (já fria), o açúcar e o sal. Incorpore a farinha aos poucos e amasse até obter uma massa macia. Cubra com um pano e deixe descansar em local quente e sem correntes de ar por uma hora.
Montagem: Após a massa dobrar de volume, abra-a em formato de retângulo. Espalhe a mistura de açúcar mascavo e canela uniformemente.
Modelagem: Enrole a massa em um rolo apertado e corte fatias de 3 a 4 cm. Coloque-as na assadeira e deixe descansar por mais 20 minutos antes de levar ao forno.
Forno: Asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até dourarem.
Cobertura: Aplique a glacê enquanto os pãezinhos ainda estiverem mornos para que a cobertura penetre nas camadas da massa.
Dicas para o resultado ideal
Estabilidade: Não abra a porta do forno nos primeiros 15 minutos para evitar que a massa murche.
Sabor: Uma pitada de noz-moscada no recheio intensifica o aroma da canela.
Armazenamento: Guarde em recipiente hermético após esfriarem. Para recuperar a maciez no dia seguinte, aqueça no micro-ondas por 10 a 15 segundos.
Solução de problemas comuns
Massa não cresceu: Provavelmente o leite estava quente demais. Use líquido entre 35-40 °C.
Pãezinhos endurecidos: Falta de descanso na assadeira. Respeite os 20 minutos de fermentação final.
Recheio vazando: O rolo ficou frouxo. Aperte bem a massa ao enrolar.