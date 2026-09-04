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Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa

Receitas

O segredo de uns pãezinhos de canela perfeitos está no controle da temperatura: qualquer erro ao preparar o leite pode tirar a leveza da massa. Outro ponto crítico é a pressa na fermentação, que resulta em um pão denso em vez de uma massa que derrete na boca.

Булочки-розы
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки-розы

Ingredientes

Para a massa:

  • Farinha de trigo: 500 g
  • Leite: 250 ml
  • Manteiga: 100 g
  • Açúcar: 100 g
  • Fermento biológico seco: 7 g
  • Ovo: 1 unidade
  • Sal: 1 pitada

Para o recheio e finalização:

  • Açúcar mascavo: 50 g
  • Canela em pó: 2 colheres de chá
  • Açúcar de confeiteiro: 100 g (para a cobertura, diluído com algumas colheres de leite até atingir a consistência desejada)

Atenção: Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. O leite precisa estar morno; se estiver quente demais, o fermento morre e a massa não cresce.

Modo de Preparo

  1. Esponja: Misture o leite morno, o fermento e uma colher de farinha. Deixe descansar por 10 minutos até formar uma espuma no topo.
  2. Massa: Adicione o ovo, a manteiga derretida (já fria), o açúcar e o sal. Incorpore a farinha aos poucos e amasse até obter uma massa macia. Cubra com um pano e deixe descansar em local quente e sem correntes de ar por uma hora.
  3. Montagem: Após a massa dobrar de volume, abra-a em formato de retângulo. Espalhe a mistura de açúcar mascavo e canela uniformemente.
  4. Modelagem: Enrole a massa em um rolo apertado e corte fatias de 3 a 4 cm. Coloque-as na assadeira e deixe descansar por mais 20 minutos antes de levar ao forno.
  5. Forno: Asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, ou até dourarem.
  6. Cobertura: Aplique a glacê enquanto os pãezinhos ainda estiverem mornos para que a cobertura penetre nas camadas da massa.

    Dicas para o resultado ideal

    • Estabilidade: Não abra a porta do forno nos primeiros 15 minutos para evitar que a massa murche.
    • Sabor: Uma pitada de noz-moscada no recheio intensifica o aroma da canela.
    • Armazenamento: Guarde em recipiente hermético após esfriarem. Para recuperar a maciez no dia seguinte, aqueça no micro-ondas por 10 a 15 segundos.

    Solução de problemas comuns

    • Massa não cresceu: Provavelmente o leite estava quente demais. Use líquido entre 35-40 °C.
    • Pãezinhos endurecidos: Falta de descanso na assadeira. Respeite os 20 minutos de fermentação final.
    • Recheio vazando: O rolo ficou frouxo. Aperte bem a massa ao enrolar.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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