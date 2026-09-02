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Filé mignon suíno ressecado? A técnica com bacon que mantém a suculência

Receitas

A carne de porco, especialmente o filé mignon suíno, tende a ressecar no forno por ser uma peça magra. Para evitar isso sem recorrer a molhos pesados, a técnica de trançar a carne com tiras de bacon funciona como uma barreira protetora, distribuindo o calor de forma uniforme e mantendo a suculência.

Запеченное мясо в беконе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченное мясо в беконе

Ingredientes

  • 500g de filé mignon suíno;
  • 100g de bacon em fatias finas;
  • 3 colheres de sopa de molho barbecue;
  • Sal, pimenta, páprica e alho em pó (a gosto).

Modo de Preparo

1. Preparação da carne: Lave a peça de carne e seque-a muito bem com papel toalha para que os temperos e o molho fixem na superfície. Corte o filé longitudinalmente em três tiras iguais, mas mantenha cerca de 2 cm da base intactos para unir a estrutura.

2. Tempero e montagem: Tempere cada tira com sal, pimenta, páprica e alho em pó. Atenção: use o sal com moderação, pois o bacon já é salgado. Pincele generosamente o molho barbecue em cada parte. Coloque uma fatia de bacon sobre cada tira de carne e faça a trança. Prenda a extremidade final com um palito de dente para que a peça não se desfaça no forno.

3. Primeiro cozimento (suculência): Forre uma assadeira com papel alumínio, moldando as bordas como se fosse um barco. Coloque a carne e cubra com outra folha de alumínio, vedando bem. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Esse processo cozinha a carne no próprio suco e nos vapores do molho.

4. Finalização (crocância): Retire a cobertura de alumínio, pincele o restante do molho barbecue sobre a trança e volte ao forno por mais 10 minutos. Isso fará com que o açúcar do molho caramelize e o bacon fique dourado.

5. Descanso: Desligue o forno e deixe a carne descansar por 5 minutos antes de fatiar. Esse passo é essencial para que os sucos se redistribuam pelas fibras, garantindo a maciez.

Dicas de Ouro

  • Tensão da trança: Não aperte demais as tiras ao trançar. Como as fibras musculares contraem com o calor, uma trança muito apertada pode romper ou soltar o palito.
  • Ponto da carne: Para verificar se está pronta, espete a parte mais grossa da trança; o suco que escorrer deve ser transparente. Se estiver rosado, deixe mais 5 minutos sem a cobertura de alumínio.
  • Antecipação: Você pode montar a trança e temperá-la algumas horas antes, mantendo-a na geladeira para que os sabores penetrem melhor na carne.

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