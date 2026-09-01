Peito de peru seco? O detalhe na massa que mantém a carne suculenta

O peito de peru tende a ficar seco e rígido devido ao excesso de cozimento. Para evitar que a carne perca a suculência, a solução é integrar a gordura diretamente à estrutura da massa, em vez de usá-la apenas para fritar. A combinação de manteiga e creme de leite envolve as fibras da carne, retendo a umidade interna mesmo sob calor intenso.
Ingredientes:
1 kg de filé de peito de peru
150 ml de creme de leite fresco (espesso)
140 g de manteiga
2 ovos (tamanho C2)
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Farinha de rosca para empanar
Modo de preparo:
Técnica e Resultado:
A manteiga inserida diretamente na massa cria uma rede de gordura. Durante o aquecimento, ela derrete, mas a presença dos ovos e do creme de leite impede que a gordura escape, mantendo-a entre as fibras musculares. Isso resulta em uma textura cremosa e suculenta sem a necessidade de usar migalhas de pão. Não reduza a quantidade de manteiga, pois ela é essencial para compensar a baixa gordura natural do peito de peru.
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