Peito de peru seco? O detalhe na massa que mantém a carne suculenta

O peito de peru tende a ficar seco e rígido devido ao excesso de cozimento. Para evitar que a carne perca a suculência, a solução é integrar a gordura diretamente à estrutura da massa, em vez de usá-la apenas para fritar. A combinação de manteiga e creme de leite envolve as fibras da carne, retendo a umidade interna mesmo sob calor intenso.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Котлеты из индейки с овсяной мукой

Ingredientes:

1 kg de filé de peito de peru

150 ml de creme de leite fresco (espesso)

140 g de manteiga

2 ovos (tamanho C2)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Farinha de rosca para empanar

Modo de preparo:

Corte o filé de peru e a manteiga em cubos pequenos para garantir que a distribuição seja uniforme durante a moagem. Passe a carne e a manteiga duas vezes pelo moedor. A segunda passagem homogeniza a textura e funde a gordura às proteínas. Adicione os ovos, o sal e a pimenta. Incorpore o creme de leite e misture bem até obter uma massa homogênea. Coloque a massa em dois sacos plásticos e bata-a contra a bancada. Esse processo remove o ar e torna a estrutura mais densa, impedindo que os bolinhos se desmanchem na frigideira. Leve à geladeira por 30 minutos ou modele imediatamente. Molde as cotletes com as mãos úmidas e passe-as na farinha de rosca. A camada externa protege a carne e evita a saída dos sucos. Frite em óleo quente por 5 minutos de cada lado. Finalize com a panela tampada para garantir a cocção completa do interior.

Técnica e Resultado:

A manteiga inserida diretamente na massa cria uma rede de gordura. Durante o aquecimento, ela derrete, mas a presença dos ovos e do creme de leite impede que a gordura escape, mantendo-a entre as fibras musculares. Isso resulta em uma textura cremosa e suculenta sem a necessidade de usar migalhas de pão. Não reduza a quantidade de manteiga, pois ela é essencial para compensar a baixa gordura natural do peito de peru.