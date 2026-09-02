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Rum com Coca-Cola: a técnica simples para extrair mais suco do limão

Receitas

Este coquetel é valorizado pela simplicidade e pelo equilíbrio entre a doçura da cola e a acidez do limão tahiti (lime). O segredo para um resultado perfeito está na extração máxima do suco do cítrico.

Коктейль мохито
Photo: unsplash.com by Marko Kelecevic is licensed under Free to use under the Unsplash License
Коктейль мохито

Ingredientes

  • Rum branco
  • Coca-Cola
  • Suco de limão tahiti
  • Gelo picado

Modo de Preparo

  1. Prepare o limão: Lave a fruta e passe-a por água fervente. Seque com um pano e pressione-a com força contra a mesa, rolando-a com as palmas das mãos. Esse processo rompe as fibras da polpa, facilitando a saída do suco.
  2. Monte a base: Encha um copo alto (estilo highball) com gelo picado. O gelo deve preencher quase todo o volume para manter a temperatura da bebida até o fim.
  3. Misture: Despeje o rum, adicione o suco do limão e complete com a Coca-Cola. Misture levemente para que as bolhas do refrigerante integrem o rum, criando uma textura homogênea.
  4. Finalize: Decore com fatias de limão. Evite adicionar hortelã para não mascarar o sabor cítrico.

O detalhe fundamental: O suco de limão fresco é indispensável. A acidez corta o excesso de açúcar da cola, transformando a mistura em um coquetel equilibrado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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