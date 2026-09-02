Rum com Coca-Cola: a técnica simples para extrair mais suco do limão

Este coquetel é valorizado pela simplicidade e pelo equilíbrio entre a doçura da cola e a acidez do limão tahiti (lime). O segredo para um resultado perfeito está na extração máxima do suco do cítrico.
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Коктейль мохито
Ingredientes
Rum branco
Coca-Cola
Suco de limão tahiti
Gelo picado
Modo de Preparo
Prepare o limão: Lave a fruta e passe-a por água fervente. Seque com um pano e pressione-a com força contra a mesa, rolando-a com as palmas das mãos. Esse processo rompe as fibras da polpa, facilitando a saída do suco.
Monte a base: Encha um copo alto (estilo highball) com gelo picado. O gelo deve preencher quase todo o volume para manter a temperatura da bebida até o fim.
Misture: Despeje o rum, adicione o suco do limão e complete com a Coca-Cola. Misture levemente para que as bolhas do refrigerante integrem o rum, criando uma textura homogênea.
Finalize: Decore com fatias de limão. Evite adicionar hortelã para não mascarar o sabor cítrico.
O detalhe fundamental: O suco de limão fresco é indispensável. A acidez corta o excesso de açúcar da cola, transformando a mistura em um coquetel equilibrado.