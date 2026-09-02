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Abobrinha dourada e suculenta: a técnica de camadas que valoriza o sabor do vegetal

Receitas

A entrada "da vovó" valoriza o sabor delicado da abobrinha, evitando o excesso de alho ou vinagre que costumam mascarar o vegetal. O segredo do prato está na ordem do preparo e no cozimento lento dos tomates, que resultam em um molho espesso capaz de envolver cada camada de legumes grelhados.

Маринованные кабачки
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маринованные кабачки

Ingredientes

  • 1 kg de abobrinha;
  • 3 cebolas grandes;
  • 5 tomates maduros;
  • Óleo vegetal para fritar;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo

1. Preparação dos legumes

Corte as abobrinhas em rodelas de aproximadamente 1,5 cm. Essa espessura é fundamental: fatias muito finas desmancham, enquanto fatias grossas não absorvem o molho. Frite-as em uma frigideira com óleo dos dois lados até que fiquem bem douradas. Para garantir a casquinha crocante que mantém a estrutura do prato, não encha demais a frigideira, evitando que o vegetal cozinhe no próprio suco.

Em outra frigideira, refogue a cebola cortada em meias-luas até que fique macia e com um tom levemente caramelizado. Esse processo confere a doçura natural necessária para equilibrar a acidez dos tomates.

2. O molho de tomate

Remova a pele dos tomates fazendo um corte em cruz na base e escaldando-os com água fervente. Pique a polpa em cubos e adicione à cebola refogada. Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. O ponto ideal é quando a água evapora e o molho torna-se espesso e homogêneo. Finalize com sal.

3. Montagem e descanso

Em um recipiente fundo ou pote de vidro, alterne camadas de abobrinhas grelhadas e molho de tomate. Termine obrigatoriamente com uma camada de molho para evitar que os legumes ressequem e para garantir a absorção uniforme dos sabores.

Deixe a entrada descansar por 30 a 40 minutos antes de servir. Esse tempo é essencial para que as abobrinhas absorvam os sucos da cebola e do tomate.

Dicas para o resultado perfeito

  • Consistência: Se o molho estiver muito líquido, deixe-o reduzir mais tempo no fogo para que as camadas não fiquem "nadando" no líquido.
  • Tempero: Salgue as camadas já fritas ou apenas o molho. Salgar a abobrinha crua libera água e impede que ela doure corretamente.
  • Equilíbrio: Caso os tomates estejam muito ácidos, adicione uma pitada de açúcar durante o cozimento do molho.
  • Armazenamento: Por não conter vinagre ou conservantes, mantenha o prato em recipiente hermético na geladeira por no máximo 2 a 3 dias. O sabor torna-se mais intenso no segundo dia.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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