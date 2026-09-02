Abobrinha dourada e suculenta: a técnica de camadas que valoriza o sabor do vegetal

A entrada "da vovó" valoriza o sabor delicado da abobrinha, evitando o excesso de alho ou vinagre que costumam mascarar o vegetal. O segredo do prato está na ordem do preparo e no cozimento lento dos tomates, que resultam em um molho espesso capaz de envolver cada camada de legumes grelhados.
Corte as abobrinhas em rodelas de aproximadamente 1,5 cm. Essa espessura é fundamental: fatias muito finas desmancham, enquanto fatias grossas não absorvem o molho. Frite-as em uma frigideira com óleo dos dois lados até que fiquem bem douradas. Para garantir a casquinha crocante que mantém a estrutura do prato, não encha demais a frigideira, evitando que o vegetal cozinhe no próprio suco.
Em outra frigideira, refogue a cebola cortada em meias-luas até que fique macia e com um tom levemente caramelizado. Esse processo confere a doçura natural necessária para equilibrar a acidez dos tomates.
Remova a pele dos tomates fazendo um corte em cruz na base e escaldando-os com água fervente. Pique a polpa em cubos e adicione à cebola refogada. Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. O ponto ideal é quando a água evapora e o molho torna-se espesso e homogêneo. Finalize com sal.
Em um recipiente fundo ou pote de vidro, alterne camadas de abobrinhas grelhadas e molho de tomate. Termine obrigatoriamente com uma camada de molho para evitar que os legumes ressequem e para garantir a absorção uniforme dos sabores.
Deixe a entrada descansar por 30 a 40 minutos antes de servir. Esse tempo é essencial para que as abobrinhas absorvam os sucos da cebola e do tomate.
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