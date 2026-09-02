Hvorost com kefir: o segredo para biscoitos fritos aerados e crocantes

Para quem tem um pacote de kefir na geladeira e pouco tempo para cozinhar, o hvorost (um tipo de biscoito frito crocante) é a solução ideal. Esta receita sem fermento resulta em tiras finas, aeradas e macias por dentro, sem a necessidade de deixar a massa descansar.
Misture o kefir com a farinha e o açúcar em um recipiente fundo até obter uma massa homogênea. A consistência deve ser levemente pegajosa; evite adicionar farinha em excesso para que o biscoito não fique duro.
Dica de ouro: Se a massa grudar nas mãos ou no rolo, não coloque mais farinha. Use um pouco de óleo vegetal nas mãos e no utensílio para facilitar a abertura da massa.
Abra a massa com um rolo até formar uma camada bem fina — quanto mais fina a massa, mais ela expandirá e criará bolhas ao fritar. Corte a massa em tiras ou losangos para garantir que as bordas e o centro fritem uniformemente.
Aqueça bem o óleo na frigideira antes de começar. Se a massa for colocada em óleo frio, ela absorverá gordura excessiva e perderá a leveza. Frite rapidamente até que ambos os lados estejam com uma cor dourada intensa.
Segredo da crocância: Assim que retirar da frigideira, coloque as peças imediatamente sobre papel toalha para remover o excesso de óleo.
Posso substituir o kefir por creme de leite (smetana)? Sim, mas a massa ficará mais densa e gordurosa, perdendo as bolhas características, embora continue quebradiça.
Quanto tempo dura? Conservado em local seco e em embalagem de papel, dura de 2 a 3 dias, mas o ápice da crocância ocorre nas primeiras horas.
A massa está rasgando? Isso indica falta de elasticidade. Cubra com um pano e deixe descansar em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos.
Posso assar no forno? Não. Esta massa foi feita para fritura. No forno, ela ficará seca e dura por falta de gordura e agentes levedores.
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