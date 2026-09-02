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Hvorost com kefir: o segredo para biscoitos fritos aerados e crocantes

Receitas

Para quem tem um pacote de kefir na geladeira e pouco tempo para cozinhar, o hvorost (um tipo de biscoito frito crocante) é a solução ideal. Esta receita sem fermento resulta em tiras finas, aeradas e macias por dentro, sem a necessidade de deixar a massa descansar.

Домашний хворост в сахарной пудре
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний хворост в сахарной пудре

Ingredientes

  • 1 copo de kefir
  • 1 copo de farinha de trigo
  • 1 copo de açúcar

Modo de Preparo

1. Preparação da massa

Misture o kefir com a farinha e o açúcar em um recipiente fundo até obter uma massa homogênea. A consistência deve ser levemente pegajosa; evite adicionar farinha em excesso para que o biscoito não fique duro.

Dica de ouro: Se a massa grudar nas mãos ou no rolo, não coloque mais farinha. Use um pouco de óleo vegetal nas mãos e no utensílio para facilitar a abertura da massa.

2. Modelagem

Abra a massa com um rolo até formar uma camada bem fina — quanto mais fina a massa, mais ela expandirá e criará bolhas ao fritar. Corte a massa em tiras ou losangos para garantir que as bordas e o centro fritem uniformemente.

3. Fritura

Aqueça bem o óleo na frigideira antes de começar. Se a massa for colocada em óleo frio, ela absorverá gordura excessiva e perderá a leveza. Frite rapidamente até que ambos os lados estejam com uma cor dourada intensa.

Segredo da crocância: Assim que retirar da frigideira, coloque as peças imediatamente sobre papel toalha para remover o excesso de óleo.

Dicas Adicionais e Finalização

  • Toque extra: Se o kefir for muito ácido, adicione uma pitada de bicarbonato de sódio à massa para neutralizar a acidez e torná-la mais porosa.
  • Apresentação: Sirva morno e polvilhe açúcar de confeiteiro peneirado por cima.
  • Armazenamento: Guarde em sacos de papel. Evite recipientes herméticos, pois eles retêm a umidade e fazem com que o biscoito perca a crocância.

Solução de Problemas

  • Ficou macio? Provavelmente foi guardado em pote fechado. Use embalagens de papel.
  • Ficou borrachudo? Excesso de farinha. Siga as proporções exatas da receita.
  • Gosto forte de óleo? A frigideira não estava quente o suficiente. Teste a temperatura com um pedacinho de massa antes de fritar o restante.

Dúvidas Comuns

Posso substituir o kefir por creme de leite (smetana)? Sim, mas a massa ficará mais densa e gordurosa, perdendo as bolhas características, embora continue quebradiça.

Quanto tempo dura? Conservado em local seco e em embalagem de papel, dura de 2 a 3 dias, mas o ápice da crocância ocorre nas primeiras horas.

A massa está rasgando? Isso indica falta de elasticidade. Cubra com um pano e deixe descansar em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos.

Posso assar no forno? Não. Esta massa foi feita para fritura. No forno, ela ficará seca e dura por falta de gordura e agentes levedores.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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