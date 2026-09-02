Hvorost com kefir: o segredo para biscoitos fritos aerados e crocantes

Para quem tem um pacote de kefir na geladeira e pouco tempo para cozinhar, o hvorost (um tipo de biscoito frito crocante) é a solução ideal. Esta receita sem fermento resulta em tiras finas, aeradas e macias por dentro, sem a necessidade de deixar a massa descansar.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний хворост в сахарной пудре

Ingredientes

1 copo de kefir

1 copo de farinha de trigo

1 copo de açúcar

Modo de Preparo

1. Preparação da massa

Misture o kefir com a farinha e o açúcar em um recipiente fundo até obter uma massa homogênea. A consistência deve ser levemente pegajosa; evite adicionar farinha em excesso para que o biscoito não fique duro.

Dica de ouro: Se a massa grudar nas mãos ou no rolo, não coloque mais farinha. Use um pouco de óleo vegetal nas mãos e no utensílio para facilitar a abertura da massa.

2. Modelagem

Abra a massa com um rolo até formar uma camada bem fina — quanto mais fina a massa, mais ela expandirá e criará bolhas ao fritar. Corte a massa em tiras ou losangos para garantir que as bordas e o centro fritem uniformemente.

3. Fritura

Aqueça bem o óleo na frigideira antes de começar. Se a massa for colocada em óleo frio, ela absorverá gordura excessiva e perderá a leveza. Frite rapidamente até que ambos os lados estejam com uma cor dourada intensa.

Segredo da crocância: Assim que retirar da frigideira, coloque as peças imediatamente sobre papel toalha para remover o excesso de óleo.

Dicas Adicionais e Finalização

Toque extra: Se o kefir for muito ácido, adicione uma pitada de bicarbonato de sódio à massa para neutralizar a acidez e torná-la mais porosa.

Se o kefir for muito ácido, adicione uma pitada de bicarbonato de sódio à massa para neutralizar a acidez e torná-la mais porosa. Apresentação: Sirva morno e polvilhe açúcar de confeiteiro peneirado por cima.

Sirva morno e polvilhe açúcar de confeiteiro peneirado por cima. Armazenamento: Guarde em sacos de papel. Evite recipientes herméticos, pois eles retêm a umidade e fazem com que o biscoito perca a crocância.

Solução de Problemas

Ficou macio? Provavelmente foi guardado em pote fechado. Use embalagens de papel.

Provavelmente foi guardado em pote fechado. Use embalagens de papel. Ficou borrachudo? Excesso de farinha. Siga as proporções exatas da receita.

Excesso de farinha. Siga as proporções exatas da receita. Gosto forte de óleo? A frigideira não estava quente o suficiente. Teste a temperatura com um pedacinho de massa antes de fritar o restante.

Dúvidas Comuns

Posso substituir o kefir por creme de leite (smetana)? Sim, mas a massa ficará mais densa e gordurosa, perdendo as bolhas características, embora continue quebradiça.

Quanto tempo dura? Conservado em local seco e em embalagem de papel, dura de 2 a 3 dias, mas o ápice da crocância ocorre nas primeiras horas.

A massa está rasgando? Isso indica falta de elasticidade. Cubra com um pano e deixe descansar em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos.

Posso assar no forno? Não. Esta massa foi feita para fritura. No forno, ela ficará seca e dura por falta de gordura e agentes levedores.