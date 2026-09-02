Peixe e legumes crocantes: o detalhe da massa que impede que a crosta escorregue

Conseguir aquela casca crocante e dourada em peixes ou legumes costuma ser um desafio: muitas vezes a massa escorrega do alimento ou fica pesada e gordurosa. O segredo para evitar isso está em uma proporção simples de três ingredientes, que garante uma proteção fina e crocante, mantendo a suculência do recheio.
Para preparar essa massa universal, que serve tanto para filés de frango quanto para abobrinhas, você precisará de:
A consistência final deve lembrar a de uma massa de panqueca, porém ligeiramente mais densa. Uma dica importante: utilizar água gelada aumenta a crocância da casca devido ao choque térmico ao entrar em contato com o óleo quente.
Para que o resultado seja uniforme, a forma de cortar o alimento influencia no tempo de cozimento:
O detalhe crucial: seque bem cada pedaço de peixe ou legume com papel toalha antes de empanar. A umidade superficial faz com que a massa se solte durante o aquecimento. No caso de legumes muito úmidos, como a abobrinha, passe-os levemente na farinha de trigo antes de mergulhá-los na massa; isso funciona como uma "cola".
Para temperar, adicione o sal e as especiarias diretamente na farinha, antes de misturá-la com a água, garantindo sabor uniforme em toda a crosta.
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