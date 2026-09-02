Peixe e legumes crocantes: o detalhe da massa que impede que a crosta escorregue

Conseguir aquela casca crocante e dourada em peixes ou legumes costuma ser um desafio: muitas vezes a massa escorrega do alimento ou fica pesada e gordurosa. O segredo para evitar isso está em uma proporção simples de três ingredientes, que garante uma proteção fina e crocante, mantendo a suculência do recheio.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хрустящие рыбные палочки

A fórmula do empanado ideal

Para preparar essa massa universal, que serve tanto para filés de frango quanto para abobrinhas, você precisará de:

1 copo de água;

1 copo de farinha de trigo;

1 ovo.

A consistência final deve lembrar a de uma massa de panqueca, porém ligeiramente mais densa. Uma dica importante: utilizar água gelada aumenta a crocância da casca devido ao choque térmico ao entrar em contato com o óleo quente.

Como preparar a massa:

Bata levemente o ovo com um garfo ou batedor até ficar homogêneo, sem criar muita espuma. Adicione a água e a farinha aos poucos, batendo continuamente para evitar a formação de grumos. Deixe a massa descansar por 2 ou 3 minutos. Esse tempo permite que o glúten da farinha relaxe, tornando a mistura mais elástica e evitando que ela escorra do alimento durante a fritura.

Preparação dos alimentos e fritura

Para que o resultado seja uniforme, a forma de cortar o alimento influencia no tempo de cozimento:

Filé de peixe: corte em tiras estreitas para fritar rápido.

corte em tiras estreitas para fritar rápido. Frango: bata levemente o filé (protegido por um plástico) para garantir a maciez.

bata levemente o filé (protegido por um plástico) para garantir a maciez. Legumes: corte em rodelas de, no máximo, 1 cm de espessura.

O detalhe crucial: seque bem cada pedaço de peixe ou legume com papel toalha antes de empanar. A umidade superficial faz com que a massa se solte durante o aquecimento. No caso de legumes muito úmidos, como a abobrinha, passe-os levemente na farinha de trigo antes de mergulhá-los na massa; isso funciona como uma "cola".

Para temperar, adicione o sal e as especiarias diretamente na farinha, antes de misturá-la com a água, garantindo sabor uniforme em toda a crosta.

Finalização:

Aqueça óleo suficiente em fogo médio. Para testar a temperatura, pingue uma gota da massa: se ela subir e chiar imediatamente, o óleo está pronto. Mergulhe o alimento na massa, cobrindo toda a superfície. Frite até dourar dos dois lados. Transfira para papel absorvente para remover o excesso de gordura e preservar a crocância.

Dicas extras

Mais leveza: substitua a água comum por água mineral com gás para obter uma massa mais aerada.

substitua a água comum por água mineral com gás para obter uma massa mais aerada. Versão doce: para fritar bananas ou maçãs, adicione um pouco de açúcar à mistura.

para fritar bananas ou maçãs, adicione um pouco de açúcar à mistura. Evite a textura borrachuda: não bata a massa excessivamente e respeite a proporção de ovos indicada.