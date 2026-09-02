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Panquecas de maçã fofas: por que evitar os ovos na receita

Receitas

O segredo para panquecas (oladyi) que não murcham após sair da frigideira está no equilíbrio térmico e na ausência de ovos. O uso de kefir morno com bicarbonato de sódio cria uma estrutura porosa e estável, garantindo que a massa mantenha o volume.

Пышные яблочные оладьи
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пышные яблочные оладьи

Ingredientes

  • Kefir: 1 copo (aquecido à temperatura ambiente ou levemente morno, entre 30–35°C)
  • Farinha: de 1,5 a 2 copos (ajuste conforme a consistência)
  • Açúcar: 2 colheres de sopa
  • Bicarbonato de sódio: ½ colher de chá
  • Maçã: 1 unidade grande, ácida e doce, cortada em cubos pequenos
  • Óleo vegetal: 2 colheres de sopa

Modo de Preparo

  1. Base: Em um recipiente fundo, misture o kefir, o açúcar e o bicarbonato. Aguarde cerca de um minuto até que pequenas bolhas surjam na superfície.
  2. Mistura: Adicione a farinha, os cubos de maçã e o óleo vegetal. Misture bem.
  3. Descanso: Deixe a massa repousar por 30 minutos. Esse tempo é essencial para relaxar o glúten da farinha e permitir que o bicarbonato atue plenamente.
  4. Fritura: Aqueça a frigideira em fogo moderado. Importante: não mexa mais a massa após o descanso para não destruir as bolhas de ar. Com uma colher, retire cuidadosamente a camada superior e coloque na panela.

Detalhes que determinam o resultado

  • Textura da massa: Deve ficar densa, como um creme de leite grosso, deslizando lentamente da colher. Se estiver líquida, as panquecas se espalham e ficam planas.
  • Corte da fruta: Corte a maçã em cubinhos em vez de ralar. Isso evita que a fruta solte excesso de suco, o que diluiria a massa.
  • Temperatura do fogo: Use calor moderado. Fogo alto queima o exterior e deixa os pedaços de maçã crus por dentro.
  • Sem ovos: A combinação de kefir e bicarbonato é suficiente para o volume. O ovo pode deixar a massa pesada ou com textura borrachuda.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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