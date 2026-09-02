Substituir a farinha de rosca por biscoitos de queijo (crackers) transforma a textura do frango caseiro, criando uma camada crocante e fina que sela os sucos da carne. O resultado é um dourado intenso e um estalo característico ao morder, sem a necessidade de excesso de óleo ou técnicas complexas.
Corte o frango em tiras (estilo strips) ou cubos grandes. Tempere a carne com a paprica, o alho em pó e a pimenta-do-reino.
O detalhe do crocante: Para evitar que a cobertura vire uma pasta, não triture os crackers até virarem pó. Coloque-os em um saco plástico resistente e passe um rolo de massa algumas vezes. Manter pedaços de tamanhos irregulares garante que a crosta fique com relevo e não amoleça após esfriar.
Prepare três recipientes distintos e passe cada pedaço de frango na seguinte ordem:
Não é necessário adicionar queijo ralado ou óleo sobre a crosta, pois as gorduras do próprio cracker garantem a cor e a textura.
Disponha os pedaços em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Este tempo é suficiente para cozinhar o frango e deixar a crosta rígida e dourada sem ressecar a carne.
Dica de ouro: Sirva imediatamente. Como a camada de cracker absorve a umidade do ar e de molhos rapidamente, o prato perde a crocância se não for consumido logo após sair do forno.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.