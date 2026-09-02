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Biscoito de queijo no frango: a mudança simples que cria uma crosta crocante

Receitas

Substituir a farinha de rosca por biscoitos de queijo (crackers) transforma a textura do frango caseiro, criando uma camada crocante e fina que sela os sucos da carne. O resultado é um dourado intenso e um estalo característico ao morder, sem a necessidade de excesso de óleo ou técnicas complexas.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Ingredientes

  • 500g de filé de frango
  • 100g de crackers de queijo (um pacote)
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 ovo batido
  • Paprica, alho em pó e pimenta-do-reino a gosto
  • Sal (usar com moderação, pois os crackers já são salgados)

Modo de Preparo

1. Preparação da base e do crocante

Corte o frango em tiras (estilo strips) ou cubos grandes. Tempere a carne com a paprica, o alho em pó e a pimenta-do-reino.

O detalhe do crocante: Para evitar que a cobertura vire uma pasta, não triture os crackers até virarem pó. Coloque-os em um saco plástico resistente e passe um rolo de massa algumas vezes. Manter pedaços de tamanhos irregulares garante que a crosta fique com relevo e não amoleça após esfriar.

2. Técnica de empanamento triplo

Prepare três recipientes distintos e passe cada pedaço de frango na seguinte ordem:

  1. Farinha de trigo: para absorver a umidade da carne.
  2. Ovo batido: que servirá como a liga para a cobertura.
  3. Farelo de crackers: pressione firmemente a carne contra os pedaços de biscoito para que a camada grude bem de todos os lados.

Não é necessário adicionar queijo ralado ou óleo sobre a crosta, pois as gorduras do próprio cracker garantem a cor e a textura.

3. Forno e finalização

Disponha os pedaços em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Este tempo é suficiente para cozinhar o frango e deixar a crosta rígida e dourada sem ressecar a carne.

Dica de ouro: Sirva imediatamente. Como a camada de cracker absorve a umidade do ar e de molhos rapidamente, o prato perde a crocância se não for consumido logo após sair do forno.

Dicas Extras

  • Substituição: Se usar crackers salgados comuns (sem sabor de queijo), adicione um pouco de parmesão ralado ou paprica defumada à farinha de trigo para intensificar o sabor.
  • Aderência: O segredo para a casca não soltar é o primeiro passo com a farinha; ela cria a base necessária para que o ovo e o cracker fixem na carne.
  • Método de cozimento: Prefira o forno à frigideira. Devido aos açúcares e aditivos dos biscoitos, eles queimam muito rápido no fogo direto.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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