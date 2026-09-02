Pudim de tvorog aerado: a técnica para não murchar após o forno

Esta receita de pudim de queijo cottage (zapekanka) dispensa o uso de sêmola ou amido para alcançar a leveza. O segredo está na técnica de aeração das claras, que transforma a sobremesa em algo próximo a um suflê, complementado pelo contraste doce e ácido das passas e cranberry.
O queijo cottage deve ter textura cremosa e sem grumos. Para isso, passe-o por uma peneira fina ou processe no liquidificador. Caso o queijo esteja muito úmido, escorra o excesso de soro para evitar que a massa fique pesada.
Misture ao queijo as gemas, metade do açúcar, o açúcar vanilhado, as raspas de limão, a farinha e o creme de leite. Bata até obter um creme liso.
Deixe as passas e o cranberry de molho em água quente. Após esse tempo, seque-os completamente com papel toalha para que a umidade extra não altere a estrutura da massa.
Bata as claras com uma pitada de sal e o restante do açúcar até atingir o ponto de picos moles. Evite bater demais para que a massa não fique rígida, o que dificultaria a mistura com o queijo.
Incorpore as claras à base de queijo delicadamente. Use uma espátula e faça movimentos de baixo para cima para preservar as bolhas de ar, que garantem a leveza do prato.
Unte a forma com manteiga. Despeje a massa e nivele a superfície. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 45 a 55 minutos, ou até que a superfície esteja dourada.
Deixe a sobremesa esfriar dentro da própria forma para evitar que ela murche ou deforme. Para um resultado superior, mantenha o pudim dentro do forno desligado por mais 10 a 15 minutos antes de retirá-lo.
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