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Pudim de tvorog aerado: a técnica para não murchar após o forno

Receitas

Esta receita de pudim de queijo cottage (zapekanka) dispensa o uso de sêmola ou amido para alcançar a leveza. O segredo está na técnica de aeração das claras, que transforma a sobremesa em algo próximo a um suflê, complementado pelo contraste doce e ácido das passas e cranberry.

Творожная запеканка
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожная запеканка

Ingredientes

  • Queijo cottage (tvorog) 5%: 900 g
  • Ovos: 5 unidades
  • Passas: 100 g
  • Cranberry seco: 1 punhado
  • Açúcar: (quantidade a gosto, dividida em duas partes)
  • Açúcar vanilhado: a gosto
  • Raspas de limão: a gosto
  • Farinha: a gosto
  • Creme de leite (smetana): a gosto
  • Sal: uma pitada

Modo de Preparo

1. Preparação da base

O queijo cottage deve ter textura cremosa e sem grumos. Para isso, passe-o por uma peneira fina ou processe no liquidificador. Caso o queijo esteja muito úmido, escorra o excesso de soro para evitar que a massa fique pesada.

Misture ao queijo as gemas, metade do açúcar, o açúcar vanilhado, as raspas de limão, a farinha e o creme de leite. Bata até obter um creme liso.

Deixe as passas e o cranberry de molho em água quente. Após esse tempo, seque-os completamente com papel toalha para que a umidade extra não altere a estrutura da massa.

2. Aeração das claras

Bata as claras com uma pitada de sal e o restante do açúcar até atingir o ponto de picos moles. Evite bater demais para que a massa não fique rígida, o que dificultaria a mistura com o queijo.

Incorpore as claras à base de queijo delicadamente. Use uma espátula e faça movimentos de baixo para cima para preservar as bolhas de ar, que garantem a leveza do prato.

3. Forno e finalização

Unte a forma com manteiga. Despeje a massa e nivele a superfície. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 45 a 55 minutos, ou até que a superfície esteja dourada.

Deixe a sobremesa esfriar dentro da própria forma para evitar que ela murche ou deforme. Para um resultado superior, mantenha o pudim dentro do forno desligado por mais 10 a 15 minutos antes de retirá-lo.

Dicas de Conservação e Substituições

  • Adoçantes: É possível substituir o açúcar por adoçantes termoestáveis, embora a textura da espuma de claras possa variar levemente.
  • Armazenamento: Guarde em recipiente hermético na geladeira por no máximo dois dias.
  • Sabor: Se o queijo cottage for muito ácido, ajuste a quantidade de açúcar ou utilize frutas secas mais doces.
  • Forma: Formas de silicone são recomendadas para facilitar a extração da massa delicada.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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