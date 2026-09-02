Adjika picante: por que não remover as sementes da pimenta muda o resultado

Esta é uma conserva de vegetais frescos com sabor concentrado e picância marcante. Por ser preparada sem cozimento, a receita preserva a textura e a vivacidade dos aromas originais.
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аджика
Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 5 a 6 potes de 250 ml
Ingredientes
Tomates: 1000 g
Alho: 40 g (aproximadamente 8 dentes)
Pimentas malaguetas (ou similares): 2 unidades
Açúcar: 70 g
Sal: 25 g (1 colher de sopa)
Vinagre 9%: 50 ml
Modo de Preparo
Preparação: Lave bem os tomates, retire os talos e corte-os em pedaços que caibam no moedor de carne. Descasque os dentes de alho.
Moagem: Passe os tomates e o alho pelo moedor. Caso utilize um liquidificador ou processador, use a função pulsar para evitar que a mistura vire um purê completamente liso; a textura deve permanecer levemente irregular.
Pimentas: Triture as pimentas com as sementes. As sementes são essenciais para garantir o nível de ardência da receita, portanto, não as remova.
Mistura: Em um recipiente fundo, combine a massa de tomate, a pimenta triturada, o sal, o açúcar e o vinagre. Misture bem até que os cristais de sal e açúcar estejam totalmente dissolvidos.
Armazenamento: Distribua a adjika em potes de vidro secos e previamente esterilizados. Feche as tampas firmemente.
Dica para o resultado ideal: Escolha tomates bem carnudos e firmes. Frutos muito aguados soltam excesso de suco, o que deixa a conserva rala e com sabor menos concentrado.
Conservação: Como o produto não é cozido, deve ser guardado obrigatoriamente na geladeira, em temperatura máxima de +4°C. A esterilização dos potes e tampas é indispensável para a conservação do alimento.