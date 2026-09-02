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Adjika picante: por que não remover as sementes da pimenta muda o resultado

Receitas

Esta é uma conserva de vegetais frescos com sabor concentrado e picância marcante. Por ser preparada sem cozimento, a receita preserva a textura e a vivacidade dos aromas originais.

Аджика
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аджика

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 5 a 6 potes de 250 ml

Ingredientes

  • Tomates: 1000 g
  • Alho: 40 g (aproximadamente 8 dentes)
  • Pimentas malaguetas (ou similares): 2 unidades
  • Açúcar: 70 g
  • Sal: 25 g (1 colher de sopa)
  • Vinagre 9%: 50 ml

Modo de Preparo

  1. Preparação: Lave bem os tomates, retire os talos e corte-os em pedaços que caibam no moedor de carne. Descasque os dentes de alho.
  2. Moagem: Passe os tomates e o alho pelo moedor. Caso utilize um liquidificador ou processador, use a função pulsar para evitar que a mistura vire um purê completamente liso; a textura deve permanecer levemente irregular.
  3. Pimentas: Triture as pimentas com as sementes. As sementes são essenciais para garantir o nível de ardência da receita, portanto, não as remova.
  4. Mistura: Em um recipiente fundo, combine a massa de tomate, a pimenta triturada, o sal, o açúcar e o vinagre. Misture bem até que os cristais de sal e açúcar estejam totalmente dissolvidos.
  5. Armazenamento: Distribua a adjika em potes de vidro secos e previamente esterilizados. Feche as tampas firmemente.

Dica para o resultado ideal: Escolha tomates bem carnudos e firmes. Frutos muito aguados soltam excesso de suco, o que deixa a conserva rala e com sabor menos concentrado.

Conservação: Como o produto não é cozido, deve ser guardado obrigatoriamente na geladeira, em temperatura máxima de +4°C. A esterilização dos potes e tampas é indispensável para a conservação do alimento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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