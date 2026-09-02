Suco de tomate aguado? O segredo para deixá-lo denso e encorpado

Para conseguir um suco de tomate denso e com sabor intenso, escolha os frutos mais maduros e macios. Eles concentram a maior quantidade de açúcares e umidade, fundamentais para a textura e a profundidade do sabor.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain томатный сок

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: Variável, conforme a quantidade de tomates

Ingredientes

Tomates: 3 kg

Sal: 10g para cada 1 litro de suco final

Açúcar: 10g para cada 1 litro de suco final

Modo de Preparo

Preparação: Selecione os tomates, removendo os talos e quaisquer partes danificadas. Corte os frutos em gomos de tamanho variado. Moagem: Passe os tomates por um moedor de carne. Em seguida, passe a massa por uma peneira de malha fina para eliminar peles e sementes. O objetivo é manter apenas a polpa e o suco para garantir uma consistência homogênea. Cozimento: Transfira a massa para uma panela de fundo grosso e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, retire a espuma que subir à superfície com uma escumadeira. Redução: Abaixe o fogo para a intensidade mínima. Adicione o sal e o açúcar. Deixe cozinhar em fogo brando por 30 a 40 minutos. Esse processo de evaporação é essencial para atingir a textura espessa e concentrada. Conservação: Esterilize potes de vidro e tampas metálicas. Distribua o suco ainda fervendo nos potes e feche-os hermeticamente.

Dica de ouro: O uso de uma panela de fundo grosso é fundamental para distribuir o calor uniformemente, evitando que o suco grude ou queime no fundo durante a redução lenta.

Segurança: Na conservação, utilize apenas recipientes esterilizados e verifique se a vedação está perfeita. Descarte potes com tampas danificadas ou que apresentem sinais de estufamento.