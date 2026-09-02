Nozes de molho: por que este passo é decisivo para absorver ferro e cálcio

As nozes são fontes concentradas de energia que, se consumidas regularmente, auxiliam na saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Graças ao magnésio, selênio e ômega-3, uma porção diária pode reduzir em um terço o risco de patologias cardiológicas.

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Consumo e quantidades recomendadas

Devido à alta densidade calórica (até 700 kcal a cada 100g), o controle das porções é essencial para evitar a sobrecarga do fígado e do sistema digestivo. A dose ideal para adultos é de 20 a 30 gramas por dia, o que equivale a aproximadamente:

10 unidades de amêndoas;

6 metades de nozes.

Atenção: Crianças menores de três anos não devem consumir nozes inteiras para evitar o risco de asfixia e por serem alimentos de difícil digestão.

Como escolher e preparar

Para preservar as vitaminas B e E, prefira as versões cruas ou levemente secas. Evite produtos industrializados com sal ou açúcar, que prejudicam o valor nutricional e estimulam o consumo excessivo.

Dica de preparo: Deixe as nozes de molho em água por 4 a 12 horas. Esse processo neutraliza o ácido fítico, substância que impede a absorção de ferro e cálcio pelo organismo.

Guia rápido de variedades

Nozes: Ricas em ácido alfa-linolênico, fundamental para a função cerebral.

Ricas em ácido alfa-linolênico, fundamental para a função cerebral. Amêndoas: Concentram vitamina E, um potente antioxidante.

Concentram vitamina E, um potente antioxidante. Castanha-do-Pará: Fonte natural de selênio para a tireoide.

Fonte natural de selênio para a tireoide. Castanha de Caju: Opção mais leve para o estômago devido à menor quantidade de fibras.

Importante: Em casos de crises de gastrite ou pancreatite, o consumo deve ser interrompido.

Armazenamento e Higiene

Compre frutos com casca ou em embalagens transparentes para verificar a ausência de mofo. Guarde-os em recipientes herméticos na geladeira ou no congelador; a luz oxida as gorduras vegetais, deixando o sabor rançoso.

Higiene: Nozes já descascadas devem ser lavadas em água corrente antes do consumo para remover poeira e bactérias acumuladas no transporte.

Dúvidas comuns

O amendoim é uma noz? Tecnicamente, ele pertence à família das leguminosas, mas é classificado dieteticamente como noz pelo alto teor de gorduras, mantendo-se como um alimento altamente alergênico.