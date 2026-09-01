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Bolo de maçã seco? O ingrediente que deixa a massa úmida e macia

Receitas

Esta versão de charlotte de maçã foge do biscoito simples. A adição de nata e manteiga garante uma massa mais densa, úmida e que permanece macia por mais tempo, equilibrando a doçura com o perfil ácido das frutas.

Яблочный пирог
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный пирог

Tempo de preparo: 50 minutos
Rendimento: 8 porções

Ingredientes

  • 4 maçãs (preferencialmente de tipos ácidos), aprox. 600g
  • 200g de nata (com teor de gordura a partir de 20%)
  • 70g de manteiga amolecida
  • 200g de açúcar
  • 150g de farinha de trigo
  • 4 ovos
  • 5g (1 colher de chá) de fermento em pó
  • 3g de canela em pó

Modo de Preparo

  1. Bata os ovos com o açúcar em uma tigela funda até obter uma espuma clara e espessa. Este passo é fundamental para que o bolo cresça corretamente no forno.
  2. Adicione a nata, a manteiga amolecida e a canela. Misture com um batedor de arame (fouet) até ficar homogêneo.
  3. Peneire a farinha junto com o fermento diretamente na massa. Misture delicadamente com uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima para não perder o ar. A massa deve ficar viscosa e grossa.
  4. Descasque as maçãs (opcional), retire as sementes e corte-as em cubos de 1,5 a 2 cm. Adicione as frutas à massa e distribua uniformemente.
  5. Unte a forma com uma camada fina de manteiga, despeje a massa e nivele a superfície.
  6. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 35 minutos. Para verificar o ponto, insira um palito de madeira no centro: ele deve sair limpo.
  7. Deixe o bolo descansar na forma por 10 a 15 minutos antes de desenformar. Espere esfriar completamente para que a textura se estabilize e fique mais delicada.

Dica de mestre: O uso de maçãs ácidas é essencial para balancear o açúcar e reagir com o fermento. Caso utilize maçãs doces, reduza a quantidade de açúcar da receita em 30 ou 40 gramas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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