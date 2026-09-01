Caldo de galinha aguado? O detalhe que deixa a base mais encorpada

O segredo de um caldo de galinha encorpado e aromático, digno de restaurantes, muitas vezes não está em temperos artificiais, mas em uma única erva: o tomilho seco. Enquanto a cebola e a cenoura trazem apenas a doçura básica, o tomilho confere profundidade e um aroma aveludado ao prato.
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Куриный бульон с лапшой
Por que usar tomilho no caldo de galinha
O tomilho possui notas herbáceas que, ao serem aquecidas, se misturam à gordura natural da ave. Esse processo transforma a água simples em um caldo volumoso e rico, eliminando a necessidade de cubos de caldo industrializados.
Atenção: a versão seca da erva é muito mais concentrada que a fresca, portanto, a quantidade deve ser rigorosamente controlada para não dominar o sabor da carne.
Dosagem correta para evitar o amargor
O excesso de tomilho pode deixar o caldo amargo e mascarar os outros ingredientes. A medida ideal varia conforme o tipo de ave utilizada em uma panela de 3 litros:
Frango de granja/mercado: 0,5 colher de chá de tomilho seco.
Frango caipira/fazenda: 0,25 colher de chá (como o sabor do caldo natural é mais intenso, a erva deve ser reduzida).
Evite ultrapassar 1 colher de chá, sob risco de alterar drasticamente o odor e o sabor do prato.
O momento certo de adicionar a erva
Um erro comum é colocar as especiarias na água fria junto com a carne. A fervura prolongada destrói os óleos essenciais do tomilho, resultando em folhas sem sabor.
A sequência correta:
Adicione o tomilho apenas 10 a 15 minutos antes de desligar o fogo.
Após desligar, mantenha a panela tampada por 5 a 10 minutos. Esse tempo de descanso é essencial para que o aroma penetre nas fibras da carne e nos vegetais.
Toques finais e combinações
Para elevar ainda mais o nível do caldo, você pode adicionar:
Noz-moscada: Uma pitada mínima (na ponta da faca) para realçar as notas cremosas da gordura do frango.
Salsa fresca: Adicione ao final para trazer leveza e frescor.
Dicas rápidas e soluções
Tomilho fresco: Substitua a versão seca por 2 a 3 ramos para 3 litros de água. Adicione ao final e retire os ramos antes de servir.
Como corrigir o amargor: Se exagerar no tempero, tente adicionar um pouco de água fervente, pedaços de batata (para absorver o excesso) ou um toque de creme de leite para suavizar o paladar.
Combinações: O tomilho harmoniza perfeitamente com aipo, alho-poró e alho.
Refogado: Não é necessário fritar o tomilho seco. Já o tomilho fresco pode ser colocado no óleo do refogado de cebola e cenoura por apenas 30 segundos, logo antes de finalizar a passagem dos vegetais.