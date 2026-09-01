Caldo de galinha aguado? O detalhe que deixa a base mais encorpada

O segredo de um caldo de galinha encorpado e aromático, digno de restaurantes, muitas vezes não está em temperos artificiais, mas em uma única erva: o tomilho seco. Enquanto a cebola e a cenoura trazem apenas a doçura básica, o tomilho confere profundidade e um aroma aveludado ao prato.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Куриный бульон с лапшой

Por que usar tomilho no caldo de galinha

O tomilho possui notas herbáceas que, ao serem aquecidas, se misturam à gordura natural da ave. Esse processo transforma a água simples em um caldo volumoso e rico, eliminando a necessidade de cubos de caldo industrializados.

Atenção: a versão seca da erva é muito mais concentrada que a fresca, portanto, a quantidade deve ser rigorosamente controlada para não dominar o sabor da carne.

Dosagem correta para evitar o amargor

O excesso de tomilho pode deixar o caldo amargo e mascarar os outros ingredientes. A medida ideal varia conforme o tipo de ave utilizada em uma panela de 3 litros:

Frango de granja/mercado: 0,5 colher de chá de tomilho seco.

0,5 colher de chá de tomilho seco. Frango caipira/fazenda: 0,25 colher de chá (como o sabor do caldo natural é mais intenso, a erva deve ser reduzida).

Evite ultrapassar 1 colher de chá, sob risco de alterar drasticamente o odor e o sabor do prato.

O momento certo de adicionar a erva

Um erro comum é colocar as especiarias na água fria junto com a carne. A fervura prolongada destrói os óleos essenciais do tomilho, resultando em folhas sem sabor.

A sequência correta:

Adicione o tomilho apenas 10 a 15 minutos antes de desligar o fogo. Após desligar, mantenha a panela tampada por 5 a 10 minutos. Esse tempo de descanso é essencial para que o aroma penetre nas fibras da carne e nos vegetais.

Toques finais e combinações

Para elevar ainda mais o nível do caldo, você pode adicionar:

Noz-moscada: Uma pitada mínima (na ponta da faca) para realçar as notas cremosas da gordura do frango.

Uma pitada mínima (na ponta da faca) para realçar as notas cremosas da gordura do frango. Salsa fresca: Adicione ao final para trazer leveza e frescor.

Dicas rápidas e soluções

Tomilho fresco: Substitua a versão seca por 2 a 3 ramos para 3 litros de água. Adicione ao final e retire os ramos antes de servir.

Substitua a versão seca por 2 a 3 ramos para 3 litros de água. Adicione ao final e retire os ramos antes de servir. Como corrigir o amargor: Se exagerar no tempero, tente adicionar um pouco de água fervente, pedaços de batata (para absorver o excesso) ou um toque de creme de leite para suavizar o paladar.

Se exagerar no tempero, tente adicionar um pouco de água fervente, pedaços de batata (para absorver o excesso) ou um toque de creme de leite para suavizar o paladar. Combinações: O tomilho harmoniza perfeitamente com aipo, alho-poró e alho.

O tomilho harmoniza perfeitamente com aipo, alho-poró e alho. Refogado: Não é necessário fritar o tomilho seco. Já o tomilho fresco pode ser colocado no óleo do refogado de cebola e cenoura por apenas 30 segundos, logo antes de finalizar a passagem dos vegetais.