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Maçãs ácidas: a técnica para transformá-las em uma sobremesa aerada

Receitas

Transformar maçãs ácidas em uma sobremesa leve e aerada, sem usar açúcar, é possível através da aeração prolongada e do uso de gelatina. O resultado é uma pasta que lembra o marshmallow ou um suflê delicado, ideal para quem busca o sabor puro da fruta.

яблочное суфле
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
яблочное суфле

Ingredientes

  • 500 g de maçãs descascadas;
  • 30 g de gelatina incolor e sem sabor;
  • 150 ml de água (para hidratar a gelatina);
  • 70 ml de água (para o cozimento).

Modo de Preparo

1. Base de Maçã

Comece hidratando a gelatina na água fria. Enquanto isso, corte as maçãs em cubos e coloque-as em uma panela com 70 ml de água. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até que os pedaços estejam completamente macios.

Bata as frutas quentes com um mixer ou liquidificador até obter um purê perfeitamente liso. Com a massa ainda quente, adicione a gelatina hidratada e misture bem até que ela se dissolva totalmente, sem deixar grumos. Deixe a mistura esfriar até atingir a temperatura ambiente.

2. Aeração (Transformação em Suflê)

Com a base fria, use a batedeira. Bata a massa por um período longo, entre 15 e 20 minutos. A mistura deve mudar de cor, tornando-se branca, e aumentar seu volume de 2 a 3 vezes.

O ponto ideal: A massa deve estar densa o suficiente para que o batedor deixe rastros marcados, transformando o purê em uma espuma firme que mantém a forma.

3. Finalização e Descanso

Transfira a massa batida para uma forma forrada com plástico filme e nivele a superfície com uma espátula. Se desejar, polvilhe coco ralado por cima para dar mais aroma.

Leve à geladeira por no mínimo 5 horas. Esse tempo é essencial para que a gelatina estabilize e a espuma se transforme em uma camada firme e elástica.

Dicas de Serviço e Conservação

  • Para desenformar: Puxe as bordas do plástico filme para retirar a pasta com facilidade.
  • Para cortar: Use uma faca afiada levemente molhada em água para evitar que o suflê grude na lâmina.
  • Armazenamento: Guarde em um recipiente fechado na geladeira por até três dias para evitar que a sobremesa absorva cheiros de outros alimentos.

Observações Importantes

Escolha da fruta: Maçãs ácidas garantem um sabor mais equilibrado. Se usar variedades muito doces, a sobremesa pode ficar insossa; nesse caso, adicione algumas gotas de limão ao purê.

Temperatura: Se a massa não subir durante a batida, verifique se ela esfriou completamente. A base quente impede a estabilização da espuma.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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