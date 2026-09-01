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Carne suína com shimeji: o segredo para o molho não escorrer no fundo da panela

Receitas

Esta receita traz a técnica clássica do estilo chinês: o uso de amido e açúcar para criar um molho espesso e brilhante, que adere perfeitamente à carne e aos cogumelos em vez de escorrer no fundo da panela.

Свинина по-нормандски
Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свинина по-нормандски

Ingredientes

  • 400g de carne suína
  • 400g de cogumelos shimeji (ou pleurotus/veшенки)
  • Óleo vegetal a gosto
  • 70ml de molho de soja
  • 1 colher de sopa de molho Teriyaki
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de amido
  • 1 colher de sopa de gergelim
  • Alho em pó a gosto
  • Coentro moído a gosto
  • Gengibre moído a gosto
  • Cheiro-verde ou ervas frescas a gosto

Modo de Preparo

1. Preparação: Lave a carne suína e seque-a bem com papel toalha — este passo é fundamental para garantir a crosta dourada. Corte em cubos médios. Lave os cogumelos e rasgue-os com as mãos ou corte-os ao meio.

2. O Molho: Em um recipiente, misture o molho de soja, o teriyaki, o açúcar, o amido, o gergelim e todos os temperos (alho, gengibre e coentro). Use um batedor (fouet) até que o açúcar e o amido estejam completamente dissolvidos e a mistura esteja homogênea.

3. Selagem da Carne: Aqueça o óleo em um wok ou frigideira funda. Frite a carne em fogo médio até que esteja bem dourada.

4. Cozimento dos Cogumelos: Adicione os cogumelos à carne. Frite até que a água liberada pelos cogumelos evapore totalmente e eles comecem a dourar. Se houver líquido excessivo, a carne irá cozinhar no vapor em vez de fritar, prejudicando a textura.

5. Finalização: Despeje o molho na panela. Cozinhe por mais 7 a 10 minutos, mexendo constantemente. O molho irá engrossar, envolvendo cada pedaço com um brilho escuro e espesso.

6. Serviço: Sirva acompanhado de arroz, macarrão ou noodles chineses, finalizando com ervas frescas por cima.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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