Carne suína com shimeji: o segredo para o molho não escorrer no fundo da panela

Esta receita traz a técnica clássica do estilo chinês: o uso de amido e açúcar para criar um molho espesso e brilhante, que adere perfeitamente à carne e aos cogumelos em vez de escorrer no fundo da panela.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свинина по-нормандски

Ingredientes

400g de carne suína

400g de cogumelos shimeji (ou pleurotus/veшенки)

Óleo vegetal a gosto

70ml de molho de soja

1 colher de sopa de molho Teriyaki

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de amido

1 colher de sopa de gergelim

Alho em pó a gosto

Coentro moído a gosto

Gengibre moído a gosto

Cheiro-verde ou ervas frescas a gosto

Modo de Preparo

1. Preparação: Lave a carne suína e seque-a bem com papel toalha — este passo é fundamental para garantir a crosta dourada. Corte em cubos médios. Lave os cogumelos e rasgue-os com as mãos ou corte-os ao meio.

2. O Molho: Em um recipiente, misture o molho de soja, o teriyaki, o açúcar, o amido, o gergelim e todos os temperos (alho, gengibre e coentro). Use um batedor (fouet) até que o açúcar e o amido estejam completamente dissolvidos e a mistura esteja homogênea.

3. Selagem da Carne: Aqueça o óleo em um wok ou frigideira funda. Frite a carne em fogo médio até que esteja bem dourada.

4. Cozimento dos Cogumelos: Adicione os cogumelos à carne. Frite até que a água liberada pelos cogumelos evapore totalmente e eles comecem a dourar. Se houver líquido excessivo, a carne irá cozinhar no vapor em vez de fritar, prejudicando a textura.

5. Finalização: Despeje o molho na panela. Cozinhe por mais 7 a 10 minutos, mexendo constantemente. O molho irá engrossar, envolvendo cada pedaço com um brilho escuro e espesso.

6. Serviço: Sirva acompanhado de arroz, macarrão ou noodles chineses, finalizando com ervas frescas por cima.