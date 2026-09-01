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Peixe com abobrinha: o detalhe no molho que evita o sabor ácido

Receitas

Esta caçarola de peixe com abobrinha é uma opção nutritiva e leve. O destaque fica para o molho de tomate com queijo brynza, que traz um toque salgado e marcante ao prato.

Рыбная запеканка
Photo: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбная запеканка

Tempo de preparo: 45 minutos
Rendimento: 2 porções

Ingredientes

  • 300 g de filé de peixe
  • 380 g de abobrinha
  • 1 cenoura (100 g)
  • 50 g de queijo brynza
  • 3 colheres (sopa) de óleo vegetal
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de creme de leite (smetana)
  • 1 colher (sopa) de extrato de tomate
  • 1 pitada de açúcar
  • ½ colher (chá) de tempero para peixes
  • Especiarias a gosto

Modo de Preparo

  1. Preparo do peixe: Lave o filé e seque-o bem com papel-toalha para garantir que ele doure em vez de cozinhar na própria água. Corte em pedaços the porções.
  2. Marinar: Misture o peixe com o tempero para peixes, especiarias e 1 colher (sopa) de óleo. Deixe marinar por alguns minutos.
  3. Vegetais: Corte a abobrinha em tiras finas e rale a cenoura no ralo grosso.
  4. Branqueamento: Cozinhe as tiras de abobrinha em água fervente com sal por 3 minutos. Isso mantém a forma e garante a textura correta após assar.
  5. Selagem: Aqueça o óleo em uma frigideira e frite o peixe por cerca de 5 minutos (até ficar semi-pronto). Transfira os pedaços para a forma de forno.
  6. Refoga: Na mesma frigideira, refogue rapidamente a cenoura e a abobrinha branqueada. Retire do fogo imediatamente para não amolecerem demais.
  7. Montagem: Espalhe a camada de vegetais sobre o peixe na forma.
  8. Molho: Com um batedor, misture o ovo, o creme de leite, o extrato de tomate e 1 colher (sopa) de óleo até ficar homogêneo. Adicione a pitada de açúcar (para equilibrar a acidez do tomate) e as especiarias.
  9. Forno: Cubra a caçarola com o molho e distribua pedaços de queijo brynza por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
  10. Finalização: Sirva decorado com salsa fresca.

Dicas de mestre:

  • Para um sabor mais intenso, utilize um queijo brynza bem salgado.
  • O manjericão fresco combina muito bem com a salsa, o peixe e o molho de tomate.
  • Não frite demais o peixe na etapa inicial; a maior parte do cozimento deve ocorrer no forno, sob a proteção do molho, para que ele permaneça suculento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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