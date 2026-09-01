Peixe com abobrinha: o detalhe no molho que evita o sabor ácido

Esta caçarola de peixe com abobrinha é uma opção nutritiva e leve. O destaque fica para o molho de tomate com queijo brynza, que traz um toque salgado e marcante ao prato.

Photo: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбная запеканка

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 2 porções

Ingredientes

300 g de filé de peixe

380 g de abobrinha

1 cenoura (100 g)

50 g de queijo brynza

3 colheres (sopa) de óleo vegetal

1 ovo

1 colher (sopa) de creme de leite (smetana)

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 pitada de açúcar

½ colher (chá) de tempero para peixes

Especiarias a gosto

Modo de Preparo

Preparo do peixe: Lave o filé e seque-o bem com papel-toalha para garantir que ele doure em vez de cozinhar na própria água. Corte em pedaços the porções. Marinar: Misture o peixe com o tempero para peixes, especiarias e 1 colher (sopa) de óleo. Deixe marinar por alguns minutos. Vegetais: Corte a abobrinha em tiras finas e rale a cenoura no ralo grosso. Branqueamento: Cozinhe as tiras de abobrinha em água fervente com sal por 3 minutos. Isso mantém a forma e garante a textura correta após assar. Selagem: Aqueça o óleo em uma frigideira e frite o peixe por cerca de 5 minutos (até ficar semi-pronto). Transfira os pedaços para a forma de forno. Refoga: Na mesma frigideira, refogue rapidamente a cenoura e a abobrinha branqueada. Retire do fogo imediatamente para não amolecerem demais. Montagem: Espalhe a camada de vegetais sobre o peixe na forma. Molho: Com um batedor, misture o ovo, o creme de leite, o extrato de tomate e 1 colher (sopa) de óleo até ficar homogêneo. Adicione a pitada de açúcar (para equilibrar a acidez do tomate) e as especiarias. Forno: Cubra a caçarola com o molho e distribua pedaços de queijo brynza por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Finalização: Sirva decorado com salsa fresca.

Dicas de mestre:

Para um sabor mais intenso, utilize um queijo brynza bem salgado.

O manjericão fresco combina muito bem com a salsa, o peixe e o molho de tomate.

Não frite demais o peixe na etapa inicial; a maior parte do cozimento deve ocorrer no forno, sob a proteção do molho, para que ele permaneça suculento.