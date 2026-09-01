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Torta de batata vira papa? O detalhe essencial para camadas bem definidas

Receitas

Preparar uma torta de batata com legumes crus, em vez do purê tradicional, reduz o tempo de fogão e mantém o sabor clássico da receita caseira. O segredo para evitar que o prato vire uma papa e para garantir camadas bem definidas está na preparação dos vegetais e na remoção do excesso de líquidos.

Картофельная запеканка с фаршем
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельная запеканка с фаршем

Ingredientes

  • 1 kg de batatas
  • 500 g de carne moída
  • 150 g de queijo duro (sugestões: Gouda ou similares que derretam bem)
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

  1. Preparação da Batata: Rale as batatas no ralo grosso. É fundamental espremer a massa com as mãos ou usar um pano de prato limpo (estilo gaze) para retirar todo o excesso de suco. Se pular esta etapa, a base ficará aguada.
  2. Primeira Camada: Tempere a batata ralada com sal e pimenta. Forre o fundo de uma assadeira ou forma com metade da massa, distribuindo-a de maneira uniforme.
  3. Recheio: Espalhe a carne moída crua sobre a base de batatas. O tempo de forno será suficiente para cozinhar a carne e permitir que os sucos penetrem na camada inferior.
  4. Cobertura: Misture a outra metade da batata ralada com o ovo e o queijo ralado. Cubra a carne com essa mistura, compactando bem as camadas para que a torta não se desfaça ao cortar.
  5. Finalização: Leve ao forno preaquecido a 180°C por 50 a 60 minutos.
    Dica: Se a parte superior dourar rápido demais, cubra a forma com papel alumínio nos primeiros 30 minutos e retire-o ao final para gratinar.

Detalhes para um Resultado Superior

  • Suculência: Para evitar que a carne moída fique seca, adicione cebola picadinha ou dentes de alho ao recheio.
  • Brilho e Textura: Passe uma camada fina de creme de leite (smetana) sobre a cobertura antes de levar ao forno para obter um aspecto brilhante e uma crosta mais macia.
  • Controle de Temperatura: Não ultrapasse os 200°C. Temperaturas muito altas podem queimar as bordas enquanto o centro da batata continua duro.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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