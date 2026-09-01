Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Carne de porco resseca no forno? O segredo para manter a suculência

Receitas

Para conseguir uma carne suculenta no forno, o segredo está na montagem das camadas e no tempo de descanso após o cozimento. O equilíbrio entre a picância da mostarda e a cremosidade do queijo derretido garante que a carne não resseque, mantendo a maciez interna e uma crosta dourada.

Буженина на разделочной доске
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Буженина на разделочной доске

Ingredientes

  • 500 g de carne de porco (lombo ou copa-lombo);
  • 250 g de cebola;
  • 50 g de mostarda;
  • 100 g de queijo mozzarella ralado;
  • Maionese (quantidade necessária para a mistura);
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

1. Preparo da carne: Corte a carne de porco em porções individuais. Bata levemente com um martelo de carne apenas para quebrar as fibras maiores, sem afinar demais as fatias, para evitar que percam a umidade no forno.

2. A base de cebola: Pique a cebola em cubos médios ou meias-luas finas e refogue até ficar dourada. Distribua a cebola em uma camada uniforme sobre a carne já disposta na assadeira. Essa camada funciona como uma barreira que preserva os sucos da carne.

3. Cobertura e molho: Misture a mostarda com a maionese. Espalhe esse molho sobre a cebola e finalize cobrindo tudo com a mozzarella ralada. O queijo deve vedar completamente o molho para formar uma crosta.

4. Forno: Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos.

5. Descanso: Retire a forma do forno e deixe a carne descansar por 5 minutos antes de servir. Isso permite que a temperatura se estabilize e os sucos se redistribuam, evitando que a carne resseque ao ser cortada.

Dicas para o resultado ideal

  • Corte da cebola: Evite pedaços muito grandes para que a cebola não se desloque da crosta de queijo durante a montagem.
  • Tempero: Como a mostarda, a maionese e o queijo já são salgados, você pode temperar a carne com sal e pimenta apenas levemente antes de adicionar a cebola.
  • Controle do queijo: Se notar que o queijo está dourando rápido demais, cubra a forma com papel alumínio nos primeiros 15 a 20 minutos e retire-o ao final para gratinar.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
Animais
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Carros
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
últimos materiais
Bebidas quentes em copos de papel: a surpresa sobre a liberação de partículas plásticas
Gray blending substitui a camuflagem total de fios brancos por estética consciente
Cães que sentem a tristeza do dono: quais raças são as mais sensíveis?
Bolinhos de cenoura fofos: o detalhe da fermentação que muda a textura
Revestimento comestível mantém morangos frescos por dias sem refrigeração
Sistema de pontuação da Volvo pode reduzir custos de seguro automotivo
Brilhante verde e iodo: como esses produtos influenciam os frutos do tomateiro
Sêmola no prato: quando a baixa quantidade de fibras vira benefício
Burpee adaptado: a alternativa prática para tonificar o corpo em casa
Banco da Rússia prevê juros elevados em três cenários econômicos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.