Carne de porco resseca no forno? O segredo para manter a suculência

Para conseguir uma carne suculenta no forno, o segredo está na montagem das camadas e no tempo de descanso após o cozimento. O equilíbrio entre a picância da mostarda e a cremosidade do queijo derretido garante que a carne não resseque, mantendo a maciez interna e uma crosta dourada.
1. Preparo da carne: Corte a carne de porco em porções individuais. Bata levemente com um martelo de carne apenas para quebrar as fibras maiores, sem afinar demais as fatias, para evitar que percam a umidade no forno.
2. A base de cebola: Pique a cebola em cubos médios ou meias-luas finas e refogue até ficar dourada. Distribua a cebola em uma camada uniforme sobre a carne já disposta na assadeira. Essa camada funciona como uma barreira que preserva os sucos da carne.
3. Cobertura e molho: Misture a mostarda com a maionese. Espalhe esse molho sobre a cebola e finalize cobrindo tudo com a mozzarella ralada. O queijo deve vedar completamente o molho para formar uma crosta.
4. Forno: Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos.
5. Descanso: Retire a forma do forno e deixe a carne descansar por 5 minutos antes de servir. Isso permite que a temperatura se estabilize e os sucos se redistribuam, evitando que a carne resseque ao ser cortada.
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