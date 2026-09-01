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Bolinhos de cenoura fofos: o detalhe da fermentação que muda a textura

Receitas

Estes bolinhos (oladyi) destacam-se pelo equilíbrio entre o sabor amendoado da farinha de trigo sarraceno e a suavidade levemente adocicada da cenoura cozida. O segredo para que fiquem fofos é a fermentação em duas etapas.

печеночные оладьи
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
печеночные оладьи

Ingredientes

  • 175g de farinha de trigo;
  • 175g de farinha de trigo sarraceno;
  • 3 ovos;
  • 900ml de leite;
  • 2 colheres de sopa de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida;
  • 9g de fermento biológico seco;
  • 2 cenouras cozidas;
  • Sal a gosto;
  • Óleo vegetal para fritar.

Modo de Preparo

  1. Peneire as farinhas de trigo e de trigo sarraceno para eliminar grumos e aerar a mistura.
  2. Dissolva o fermento e o açúcar no leite morno. Adicione as farinhas, os ovos, a manteiga derretida e o sal. Misture bem até obter uma massa homogênea e deixe descansar em local quente por 1 hora.
  3. Descasque as cenouras cozidas e amasse-as até formar um purê liso. Incorpore o purê à massa já crescida, misture e deixe descansar novamente em local quente por mais 30 minutos. Esse segundo descanso é fundamental para garantir a textura porosa.
  4. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira. Coloque porções da massa e frite de ambos os lados até que fiquem com uma crosta dourada e crocante.

Dicas de ouro:

  • Temperatura do fogo: Mantenha o fogo médio. Devido à farinha de sarraceno e à cenoura, a massa doura mais rápido; o fogo baixo/médio evita que queimem por fora e fiquem crus por dentro.
  • Acompanhamentos: Sirva os bolinhos ainda mornos com sour cream (smetana) ou mel.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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